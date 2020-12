Producent pieczywa pakowanego buduje centrum logistyczne

Firma Dan Cake Polonia, producent w branży piekarniczo-cukierniczej, rozbudowuje zakład w Chrzanowie o własne centrum logistyczne. To kolejny etap inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zakończenie rozbudowy planowane jest na grudzień 2022 roku.

Projekt obejmuje budowę centrum logistycznego, składającego się z trzech hal: załadunkowej, łącznikowej oraz w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Inwestycja uwzględnia również niezbędną infrastrukturę, taką jak drogi dojazdowe czy parkingi. Nowe powierzchnie zajmą ponad 4,5 tys. mkw. powierzchni. Tym samym po rozbudowie metraż zakładu wzrośnie do ponad 20 tys. mkw.



Całość przedsięwzięcia, realizowanego na postawie decyzji PSI, ma łączną wartości ponad 70 mln zł. W związku z tym właśnie projektem w zakładzie Dan Cake została już uruchomiona kolejna linia do produkcji Bułeczek Mlecznych i Bułek do Burgerów, a także kończy się etap realizacji automatyki w strefie pakowania w nowej hali produkcyjnej, poprzez zastosowanie robotów UR oraz robota sztaplującego kartony firmy Rober. Ten drugi po rozbudowie zakładu będzie przekazywał całe palety, za pomocą sieci taśmociągów, do nowoczesnego magazynu wysokiego składowania. Obiekt będzie miał wysokość nieco ponad 30 metrów i będzie w stanie pomieścić do 5 tysięcy palet.



Obiekt wyposażony będzie w wielopoziomowe regały, specjalistyczne rampy przeładunkowe, programowane transportery, przenośniki oraz specjalistyczne układnice i dźwignice regałowe. Analiza stanów magazynowych prowadzona będzie ponadto poprzez zintegrowany system komputerowy, co zagwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych towarów.



Nowe centrum logistyczne Dan Cake, ze względu na wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowo-logistycznych, będzie wymagało zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych i logistycznych. Oprócz poszukiwania nowych pracowników firma już teraz dba o systematyczny rozwój i doszkalanie swojej kadry pracowniczej.