PSH Lewiatan: będziemy dzielić się wiedzą z franczyzobiorcami, ale oczekujemy dyscypliny

Filary strategii PSH Lewiatan na lata 2023-2025

Prezes PSH Lewiatan: W czasach niepewności chcemy dać naszym partnerom bezpieczeństwo

- Każdy z nas oczekuje w tym zwariowanym świecie stabilizacji i bezpieczeństwa. My chcemy to zapewnić naszym partnerom biznesowym. Sytuacja naszego sektora jest obecnie kształtowana przez zmiany globalne jak pandemia, wona w Ukrainie czy zmiany legislacyjne, które dzieją praktycznie z dnia na dzień. To czarne łabędzie naszego biznesu. Wpływają na pogorszenie nastrojów konsumenckich. Gospodarka i rynek są w samym środku niepewności. Jednak kanały w których działa PSH Lewiatan rosną szybciej, niż rynek. Lokalne supermarkety i małe sieciowe sklepy radzą sobie dobrze - mówił Robert Rękas, prezes zarządu PSH Lewiatan.

Nowy mały format Lewiatan prawie gotowy

Andrzej Izraelski, dyr. handlowy sieci Lewiatan, przypomniał strategię sieci z poprzednich lat i opowiedział o jej realizacji.

Nowy koncept sklepu, nowe środowisko technologiczne, cyfrowe wsparcie dla franczyzobiorców oraz wzmocnienie interakcji z klientami - to założenia poprzedniej strategii PSH Lewiatan, która opierała się na haśle "Zmieniamy się, by pozostać sobą". Strategia opierała się na: nowym środowisku technologicznym; wzmocnieniu interakcji z konsumentem, dopasowaniu formatu do oczekiwań konsumenta, cyfrowym wsparciu dla przedsiębiorców.

W planach PSH Lewiatan pojawił się również punkt o nowym koncepcie sklepów. Projekt ma się opierać o segmentację sklepów dopasowanych do potrzeb konsumenta. Oferta będzie kierowana do mniejszych placówek, w formacie, który realizuje zakupy przy okazji. - Nadal testujemy nowy format, ale niedługo przedstawimy finalną koncepcję - zapowiedziano podczas dzisiejszej konferencji.

PSH Lewiatan

PSH Lewiatan: Mniej sklepów w sieci, ale radzą sobie lepiej

Firma podsumowała również 2022 r. Najważniejsze dane to: obrót detaliczny na poziomie 13,3 mld zł (+14,4 proc.); 3196 sklepów na koniec grudnia; 206 nowych placówek oraz 1 mld zł sprzedaży detalicznej marki własnej. Liczba sklepów zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego okresu. Zarząd tłumaczy to poprawą jakości w sieci.

Nowa strategia PSH Lewiatan na lata 2023-25

Nowa strategi opiera się m.in. na:

Precyzyjnej komunikacji z klientem

Programie Mój Lewiatan 2.0 (rozbudowa aplikacji o nowe funkcje m.in. kupony na kolejne zakupy), plakaty elektroniczne w sklepach

Nowym systemie rekomendacji asortymentowej w sklepach (od II kw. 2023 r.)

Lepszym pozycjonowaniu cenowym (najważniejsze kategorie mają być konkurencyjne cenowo do dyskontów)

Konwersji formatów sklepów na segmenty

Marce własnej (wspólna marka własna "Ale dobre" dla całej sieci i marka własna dla poszczególnych formatów)

Ustalonych standardach sieciowych (dyscyplina realizacji)

Efektywności organizacyjnej (podział kompetencji)

Lepszemu wykorzystaniu zebranych danych o klientach i ich zachowaniach

Skuteczniejszej wewnętrznej komunikacji (Lewiatan biznes)

Rozszerzeniu zakresu wymiany informacji z partnerami biznesowymi

Nowej platformie zadaniowej

Realizacji programu "Lokalnie odpowiedzialny" (programy: energooszczędny sklep; wybieram lokalnie; urodzeni przedsiębiorcy)

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku z inicjatywy 10 hurtowników, którzy utworzyli konsorcjum zakupowe w obawie przed konkurencją zagranicznych sieci handlowych, masowo wkraczających wówczas na polski rynek. Dziś sieć Lewiatan liczy ponad 3200 placówek handlowych prowadzonych przez 2100 niezależnych przedsiębiorców.