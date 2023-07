PSH Lewiatan rozwija asortyment produktów marki własnej

Sieć Lewiatan wdraża nową strategię marki własnej i zapowiada daleko idące zmiany.

Ale dobre!, Baila oraz Vegelogy to pierwsze marki, które niebawem pojawią się na rynku.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych

Produkty z logo Lewiatan zdobyły uznanie i popularność wśród klientów - informuje sieć. Ich sprzedaż detaliczna systematycznie rośnie, osiągając w ubiegłym roku poziom blisko 950 mln zł.

Silna marka własna w strategii PSH Lewiatan

W ciągu ostatnich miesięcy Lewiatan zrewidował dotychczasowe założenia strategiczne w obszarze marki własnej. Nowa strategia systematyzuje podejście sieci koncentrując się na dopasowaniu asortymentu do zmieniających się preferencji konsumentów. Kilka dni temu zadebiutowały w sklepach Lewiatan pierwsze produkty nowej marki „Ale dobre!”. To cross-kategorialna marka segmentu dla smart shoppera skupiająca najbardziej popularne produkty. Docelowo liczyć będzie około 60 SKU wyróżniających się spójną szatą graficzną opakowań z logo Lewiatana. Jednak ich największym atutem będzie atrakcyjna cena detaliczna i dobra jakość umożliwiająca bezpośrednią konkurencję z dyskontami.

- Naszym klientom zależy na tym, aby kupować dobry jakościowo produkt w przystępnej cenie. W czasach silnego wzrostu cen widzimy wzrost zainteresowania produktami marki własnej. Analizując trendy rynkowe wdrożyliśmy dla nich nową strategię, uwzględniając podział na segmenty cenowe i budowę nowych marek dla poszczególnych kategorii. Naszym celem jest spełnienie oczekiwań zróżnicowanych grup klientów i dostarczenie im produktów, które zaspokoją ich potrzeby – mówi Krystyna Domagalska, Kierownik Działu Wiedzy o Konsumencie Lewiatan Holding S.A.

Baila! - soki owocowe i warzywne

W czerwcu zadebiutowała także na półkach Lewiatana marka „Baila”. To szeroki wybór soków owocowych i warzywnych, napojów oraz smoothies. Baila to produkty przystępne cenowo, mające prosty skład i zawierające codzienną porcję owoców i warzyw. Do tego szeroki wybór smaków od ulubionych przez klientów polskich owoców po poszukiwane smaki egzotyczne.

- Tworząc nową markę postawiliśmy na wysokiej jakości skład oraz atrakcyjne wizualnie opakowanie podkreślające naturalny kolor owoców i warzyw. Nazwa produktów nawiązuje do zdrowego, pełnego energii

i słońca stylu życia – dodaje Krystyna Domagalska.

Jeszcze w trakcie wakacji w sklepach pojawią się produkty kolejnej marki „Vegelogy”. To propozycja dla osób, które eliminują artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego ze swojej diety. Vegelogy to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego konsumenta.

Vegelogy - najmłodsza marka w Lewiatanie

Według danych rynkowych Polska jest liderem wśród krajów z najwyższym wzrostem nowości wegetariańskich w ostatnich dwóch latach. Z myślą o konsumentach szukających zamienników dla produktów i dań pochodzenia zwierzęcego Lewiatan proponuje w 100% roślinną markę własną Vegelogy. Tworząc ją zadbano o jakość, dobry skład i smak. Obecnie pod logo Vegelogy znajduje się̨ kilka nowości produktowych takich jak: roślinne alternatywy dla mleka: napój migdałowy, owsiany i sojowy, hummus z ciecierzycy z dodatkiem suszonych pomidorów oraz pasty do kanapek z kukurydzy i cieciorki oraz papryki marchewki. Ofertę Vegelogy uzupełniają trzy rodzaje warzywnych makaronów: z czerwonej soczewicy, zielonego groszku oraz ciecierzycy.

- Marka „Vegelogy” to oferta, która wychodzi naprzeciw trendom konsumenckim. Już dziś ponad 40% klientów deklaruje, że w znaczny lub umiarkowany sposób ograniczyło spożycie mięsa. Ta zmiana w podejściu do diety szczególnie widoczna jest wśród kobiet, mieszkańców miast i osób w wieku od 25 do 34 lat – wyjaśnia Patryk Impert, kierownik Działu Marki Własnej Lewiatan Holding.

Skład i nowoczesne opakowanie i cena

Warto podkreślić, że w składzie produktów Baila i Vegelogy dominują naturalne składniki. Ponadto każdy z produktów marki własnej Lewiatana przechodzi kilkufazowy proces weryfikacji oraz kontroli jakości. Również opakowania wpisują się w trendy odpowiedzialnej produkcji, są minimalistyczne w formie i nadają się do recyklingu. Dodatkowo, większość z nich posiada certyfikaty potwierdzające, że zostały wyprodukowane

z materiałów pochodzących z produkcji wspierającej ochronę lasów.

Dwucyfrowy i gwałtowny wzrost cen produktów żywnościowych w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynął na zmianę zachowań zakupowych konsumentów. W ramach oszczędności w domowym budżecie klienci ograniczają̨ wydatki i zmieniają̨ priorytety zakupowe. Dobrze widać to w badaniach konsumenckich, z których wynika, że kupujący w większym stopniu niż dotychczas przywiązują wagę do stosunku pomiędzy jakością produktu a jego wartością, coraz częściej poszukując sprawdzonych produktów w korzystnej cenie. Na tę potrzebę odpowiadają właśnie produkty marki własnej. Doskonale widać to w gwałtownym wzroście ich sprzedaży w ubiegłym roku, która w koszyku FMCG w Polsce w ostatnim roku wyniosła niemal 40 mld zł.

- Obecnie udział marki własnej w asortymencie sklepów Lewiatan przekracza ponad 6,2 procenta, a sprzedaż detaliczna produktów marki własnej osiągnęła w 2022 roku poziom 948 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 16% w stosunku do roku 2021. Nowe podejście do marek własnych Lewiatana ma przyczynić się nie tylko do wzrostu udziałów tego typu produktów w sprzedaży, ale także do zwiększenia konkurencyjności i rentowności sklepów - podkreśla Andrzej Izraelski, członek zarządu Lewiatan Holding.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan rozwija asortyment produktów marki własnej od 23 lat. Dzięki partnerskiej współpracy z ponad 130 zaufanymi producentami w ofercie marki znajduje się obecnie około 570 artykułów.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najlepiej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Na koniec 2022 roku w sieci zrzeszonych było ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tys. pracowników. Łączne obroty w 2022 roku przekroczyły 15,3 mld zł, co plasuje Lewiatana w czołówce organizacji handlowych w Polsce.