Rabat Detal: W 15 lat z rynku zniknęło 110 tys. sklepów, a my zwiększyliśmy liczbę placówek o 100 proc.

Z końcem 2018 roku w ramach Rabat Detal zrzeszone były 1 302 sklepy. Obecnie liczba placówek franczyzowych należących do sieci wynosi 2 724.

Rafał Batorowicz, dyrektor ds. Marketingu i Innowacji Cyfrowych w Grupie Kapitałowej Specjał powiedział:

- Bardzo ważne jest to, co konsumenci widzą będąc w sklepie, dlatego inwestujemy w nowoczesne rozwiązania w naszych placówkach. Nieustannie szkolimy się z zakresu merchandisingu czy remodelingów, aby móc tę wiedzę przekazywać naszym franczyzobiorcom. Z drugiej strony, dla klientów coraz bardziej istotne jest również to, w jaki sposób marka próbuje do nich docierać w innych sferach – chociażby w sferze on-line. Działania z tego zakresu to coś, na czym będziemy się bardzo mocno skupiać w nadchodzących miesiącach.

Rabat Detal od kilku miesięcy prowadzi prace nad nowoczesnymi rozwiązaniami, zarówno dla klientów docelowych, jak i dla franczyzobiorców. Oprócz aplikacji mobilnej dla konsumentów, równolegle prowadzony jest m.in. projekt modernizacji Uniwersytetu Przedsiębiorczości – platformy e-learningowej czy projekt nowego podejścia do komunikacji w social mediach, w który angażowani są franczyzobiorcy.

Rabat Detal to polska sieć handlowa, licząca ponad 2 700 sklepów na terenie niemal całej Polski. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Specjał – zrzeszającej sklepy franczyzowe.