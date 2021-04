Rekordowe wyniki Helio

Zarząd spółki HELIO S.A. poinformował, że po dokonanej wstępnej analizie danych finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 (tj. styczeń – marzec 2021) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres zysku netto w wysokości ok. 3 mln zł względem 1,33 mln zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku.

W opinii zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii firmy, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkunastoprocentowym poziomie (wzrost o ok. 15% r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła ok. 74 mln zł przychodów ze sprzedaży względem 64,36 mln zł w okresie porównywalnym.

HELIO S.A. jest potentatem rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy makowe, orzechowe oraz krówkowe, polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki.