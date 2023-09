Restauracja Street otwarta w warszawskim LIXA C (zdjęcia) 

Restauracja zagospodarowała 468 mkw. przestrzeni na parterze budynku LIXA C, od strony ogólnodostępnego pieszego pasażu miejskiego znajdującego się pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową. To kolejna restauracja działająca w ramach konceptu retailowego LIXA City Gardens, która wzbogaciła ofertę gastronomiczną nie tylko w samym kompleksie LIXA, ale również w najbliższej okolicy.

Street - 20 lat na rynku gastronomicznym

Street to marka restauracji, która działa na rynku gastronomicznym od niemal 20 lat, prowadząc obecnie cztery restauracje w biurowcach i galeriach handlowych w Warszawie. Pierwszy lokal, otwarty pod szyldem Street, powstał w 2004 r. – jego nazwa wzięła się od określenia nocnych wyścigów samochodowych, a restauracja miała być miejscem dzielenia pasji do sportów motoryzacyjnych i świetnej kuchni. Restauracje Street są szczególnie znane ze swojego urozmaiconego, autorskiego menu, będącego zestawieniem popularnych dań kuchni międzynarodowej. Szefowie kuchni restauracji połączyli swoją wiedzę i doświadczenie tworząc receptury ulubionych potraw kuchni europejskiej, amerykańskiej, meksykańskiej i tradycyjnie polskiej.

Fascynacja motoryzacją doskonale widoczna jest także w wystroju Restauracji Street w LIXA C. Pojawiły się tam m.in. grafiki najbardziej charakterystycznych elementów samochodów, lampy nawiązujące do silnikowych tłoków oraz materiały używane do wykończenia aut wyścigowych. Street zagospodarował 468 mkw. nowoczesnej powierzchni usługowej, zlokalizowanej na parterze budynku LIXA C. W skład przestrzeni restauracyjnej wchodzi m.in. strefa VIP, która może pomieścić nawet 60 osób – stanowiąc idealne miejsce do organizacji różnego rodzaju spotkań i wydarzeń specjalnych. Restauracja Street w LIXA może poszczycić się również zewnętrznym ogródkiem wychodzącym wprost na pasaż miejski LIXA City Gardens.

- Wybór restauracji w kompleksie biurowym zawsze stanowi duże wyzwanie dla inwestora. Komplementarne dopasowanie oferty gastronomicznej do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz gości odwiedzających budynek, znacznie podnosi jego atrakcyjność. Zwłaszcza nowe pokolenie pracowników oczekuje, aby biurowce oferowały nie tylko komfortowe warunki do wykonywania obowiązków, ale również stwarzały atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu i realizacji ważnych codziennych potrzeb. Jestem przekonana, że bogata oferta gastronomiczna Street doskonale odpowie na te oczekiwania i restauracja będzie bardzo chętnie odwiedzana zarówno przez osoby pracujące w kampusie LIXA, jak i naszych gości. Bardzo się cieszę z tej współpracy i faktu, że to właśnie Restauracja Street stała się pierwszym punktem kulinarnym naszego nowego pieszego pasażu, w którym w ramach konceptu LIXA City Gardens znajdą się liczne lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne – mówi Marta Zawadzka, Dyrektor Najmu Yareal Polska.

- Jestem szczęśliwa, że nasza najnowsza restauracja powstała w przepięknym kompleksie LIXA. Tworzymy miejsca z myślą o naszych gościach i ich potrzebach – tę samą energię spotkaliśmy w kompleksie zbudowanym przez Yareal Polska – zlokalizowanym w samym sercu miasta, ale zatopionym w zieleni i spokoju. Nowa Restauracja Street to nie tylko kolejny punkt na gastronomicznej mapie Warszawy, ale przede wszystkim przestrzeń, w której pracownicy kampusu oraz ich goście mogą oderwać się od codziennych obowiązków i zrelaksować w niezobowiązującej atmosferze. Wprowadzając ofertę lunch’ową, skrojoną specjalnie dla pracowników biur w okolicy, stawiamy na codziennie inne menu, zgodne z sezonowo dostępnymi składnikami oraz szybkość obsługi. Po godzinach zapraszamy na tradycyjne Street’owe after office, podczas którego klienci korzystają z szeregu promocji, w tym najbardziej znanych Happy Hours. Dzięki wyjątkowemu układowi lokalu byliśmy w stanie zaaranżować przestrzeń do przyjmowaniu wieloosobowych rezerwacji, podczas których nawet 50 osób może siedzieć razem, przy jednym stole. Wiemy jak ważne było to dla klientów organizujących u nas imprezy i spotkania. Posiadamy również efektowną salę VIP, do której zapraszamy na imprezy gości oczekujących większej dyskrecji. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem cateringowym do przygotowywania bufetów w naszej restauracji, jak i na powierzchniach klienta i jesteśmy podekscytowani na nadchodzące współprace. Jestem dumna z możliwości otwarcia w przestrzeni LIXA City Gardens konceptu, do którego od lat wracają goście, w którym w nieskrępowanej atmosferze można zorganizować firmowe spotkanie i poczuć niepowtarzalny klimat neonowych świateł i street racing’u z lat 2000 – komentuje Magdalena Lewicka, Partner Zarządzający sieci Restauracje Street.

Umowa najmu przestrzeni restauracyjnej została podpisana na okres 10 lat, a w jej negocjacjach uczestniczył zespół JLL, reprezentowany przez Annę Wdowiak.

Biurowiec LIXA C

Biurowiec LIXA C o powierzchni 20 000 mkw. jest trzecim z budynków oddanych do użytkowania w ramach największego projektu biurowego w historii Yareal – zaprojektowanego przez renomowaną pracownię HRA Architekci kampusu LIXA, powstającego etapami w biznesowym centrum Warszawy na bliskiej Woli, w odległości krótkiego spaceru od stacji metra Rondo Daszyńskiego.

LIXA C, podobnie jak pozostałe części kompleksu, została zrealizowana zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Yareal Polska, stawiającą na pierwszym planie standardy ESG. Budynek został poddany certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM i otrzymał finalny certyfikat z oceną Excellent. Zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, podczas jego budowy wykorzystano wiele przyjaznych dla środowiska technologii i rozwiązań, a w budynku znalazły się m.in. pomieszczenie na rowery oraz szatnie wraz z prysznicami dla rowerzystów i osób trenujących przed pracą. LIXA C uzyskała także rating WELL Health-Safety potwierdzający najwyższe standardy procedur bezpieczeństwa.

Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy kompleksu LIXA – biurowce LIXA D i E, które zaoferują łącznie ponad 28 000 mkw. powierzchni najmu i będą gotowe na przyjęcie najemców odpowiednio w II i I kwartale 2024 roku. W tej fazie inwestycji zostanie również ukończony ogólnodostępny 150-metrowy pieszy pasaż pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową. Po oddaniu do użytku dwóch ostatnich biurowców, LIXA będzie tworzyła zespół pięciu budynków o łącznej powierzchni 77 000 mkw.

YAREAL Polska to kluczowy gracz w branży deweloperskiej w Polsce. Spółka należy do YAM Invest Group i jest zarządzana przez YAREAL Polska Holding, której kapitał własny przekracza 350 mln zł.

Firma YAREAL Polska zrealizowała wiele projektów nieruchomościowych o charakterystycznym stylu architektonicznym, dowodząc swojego szerokiego doświadczenia zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i biurowym. Od 2005 roku zrealizowała 19 projektów mieszkaniowych i 8 projektów biurowych o łącznej powierzchni ponad 123 tys. metrów kwadratowych.