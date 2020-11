Restrukturyzacja Intermarché na końcowym etapie - sieć wraca na ścieżkę rozwoju

Kamil Nyski 2020-11-08 08:45:32

Usługa Drive to dla supermarketu zabójstwo. Przecież w sklepie samoobsługowym, to klient ma wykonać pracę wybrania i zapakowania towarów. To jest zaprzeczeniem istoty sklepu samoobsługowego. To zwiększa koszty i podnosi ceny. Ale nie jestem zdziwiony, bo "rozwój" tej sieci to ciągła likwidacja punktów sprzedaży.