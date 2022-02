Rośnie fabryka PepsiCo w Środzie Śląskiej

Zakład produkować będzie przekąski ziemniaczane oraz kukurydziane z dostaw od polskich rolników. Budimex w realizacji inwestycji odpowiada za budowę zakładu wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Ekologiczna farbryka PepsiCo

Powierzchnia działki budowlanej wynosi ok. 30,6 ha, a powierzchnia zabudowy ok. 54 700 mkw. Inwestycja ma posiadać najwyższe parametry ekologiczne. Budynek ma być zaopatrzony w instalację odzysku wody, ciepła technologicznego z konwersją ciepła na chłodzenie i ogrzewanie. Z myślą o ochronie środowiska zainstalowana zostanie również własna fotowoltaika na budynku biurowym oraz wysokiej klasy zakładowa oczyszczania ścieków, a także punkty zasilania samochodów elektrycznych. Zakład osiągnie neutralność klimatyczną do 2035 roku.

- Inwestycja zostanie wyposażona w zaawansowane i efektywne technologicznie linie produkcyjne o najniższym zużyciu energii, wody i gazu na 1 kg produkcji – mówi Artur Popko, prezes Budimex SA.

- Nowy zakład PepsiCo przyczyni się do istotnego zwiększenia naszych możliwości produkcyjnych. Obiekt, który powstaje będzie nie tylko w pełni nowoczesny, ale i sprzyjający idei zrównoważonego rozwoju – mówi Krzysztof Dudziński, starszy lider projektu nowego zakładu w PepsiCo.