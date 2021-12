Ruszają sklepy SPAR Express na stacjach AVIA. Będą czynne całą dobę, także w niedziele

Kolejne markety SPAR Express rozpoczną działalność na stacjach AVIA na początku 2022 r.

Obecnie zaplanowano pilotaż w ramach pięciu stacji AVIA.

Sklepy zaoferują świeże pieczywo, wypieki i kawę w Bean Tree Cafe. Placówki są czynne 365 dni w roku, a asortyment obejmuje produkty impulsowe, spożywcze, słodycze, prasę, kosmetyki, ofertę dla dzieci i karmę dla zwierząt, papierosy, alkohol, doładowania, Lotto, a także akcesoria samochodowe.

- Dzięki współpracy i partnerstwu z AVIA zwiększamy i rozwijamy sieć SPAR w całej Polsce. Dla stacji paliw to możliwość rozszerzenia oferty dla klientów o wygodne zakupy. Sklepy SPAR Express na stacjach AVIA będą czynne całą dobę, także w niedzielę – przez co będą do dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu. Będą one wyposażone w strefę relaksu z miejscem do siedzenia. Bardzo cieszymy się ze współpracy z siecią AVIA, bo nasze wartości, pasje i podejście do biznesu są bardzo zbieżne – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Współpraca ze SPAR szansą na osiągnięcie efektu synergii

- Jako Grupa Unimot wprowadziliśmy znaną w całej Europie sieć stacji paliw AVIA do Polski i sukcesywnie rozwijamy ją od 2016 r. Współpraca ze SPAR – marką, która swoim zasięgiem wykracza poza Europę – to szansa na osiągnięcie efektu synergii i pozyskiwanie nowych klientów – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i na Ukrainie, Grupa Unimot. – Zainicjowany pilotaż pozwoli nam ocenić w jaki sposób najlepiej wykorzystać powierzchnię sprzedażową na stacjach paliw i tym samym podejmować dalsze decyzje sprzyjające podnoszeniu efektywności naszych stacji, dlatego współpracę z siecią SPAR uważamy za perspektywiczny i rozwojowy projekt. Jako sieć prowadząca swoje stacje również w systemie franczyzowym, będziemy mogli oferować swoim partnerom biznesowym różne możliwości zagospodarowania powierzchni sklepowej – w zależności od lokalizacji i potrzeb lokalnego rynku.”

Sieć stacji paliw AVIA, zarządzana przez Grupę Unimot, liczy już 85 obiektów w całej Polsce.

Przypomnijmy, w kwietniu br. pisaliśmy o tym, że SPAR myśli o otwieraniu sklepów na stacjach paliw.

- Wierzymy, że partnerska współpraca sieci spożywczej i stacji paliw to bardzo atrakcyjna koncepcja, pozwalająca na budowanie wysokiego poziomu kompetencji w jednym i drugim obszarze. Taka koncepcja rozwoju jest z jednej strony szansą dla marki SPAR na zwiększenie swojej obecności na rynku, a dla operatora stacyjnego – możliwością profesjonalnego rozszerzenia swojej oferty pod znanym, międzynarodowym szyldem - mówił nam wtedy Tomasz Syller, CEO Wasz Sklep SPAR sp. z o. o.