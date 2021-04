Ruszyła produkcja alkoholu z CBD od Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota

BUH Distillery sp. z o.o. już destyluje pierwszy w Polsce wysokoprocentowy alkohol powstały w oparciu o piwo BUH, wytwarzane z suszem konopnym. W ramach BUH Distillery sp. z o.o. swoje siły połączyli - Przyjazne Państwo (tworzone przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego) oraz Vortune Equity Group (VEG). Produkcję ulokowano w browarze Niechanów, należącym do VEG oraz Doctor Brew.

Docelowo mocny alkohol z BUH Distillery sp. z o.o. będzie zawierać CBD.

Liść marihuany widoczny w logo nowego produktu stał się przyczyną zablokowania transmisji spotkania dla mediów organizowanego przez BUH Distillery sp. z o.o.

Alkohole z CBD to rynkowa przyszłość

– Wierzę, że wysokiej jakości produkty, w tym zwłaszcza alkohole z CBD to rynkowa przyszłość. Dzisiaj ich obecność na rynku jest prawnie zakazana w Polsce i my tego przestrzegamy, ale już np. w sąsiednich Czechach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Istniejące regulacje na poziomie Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie tzw. novel food dają nadzieję na przełamanie tej absurdalnej bariery także nad Wisłą. Dlatego, aktywnie pracujemy nad prawnie legalnym zapewnieniem dostępu do tych produktów wszystkim obywatelom Polski. Potrwa to kolejne kilka miesięcy, ale już dzisiaj doskonalimy procesy produkcji. Zgodnie z przepisami. Chcemy być gotowi od zaraz, jeśli zmienią się warunki prawne. Dlatego na razie, okowita BUH będzie bez CBD. Za to będzie miała woń miłą sercu każdego miłośnika zdrowej żywności – mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa, producenta piwa BUH.

Produkcja w Niechanowie

Okowita BUH to zielona butelka z logo zaprojektowanym przez Tomasza Waciaka Wójcika. Jej kształt i kolor nawiązują do cieszących się powodzeniem produktów z Tenczynka – okowit i piwa BUH.

– BUH Distillery sp. z o.o. będzie prowadzić produkcję w browarze w Niechanowie. Prace adaptacyjne dostosowujące istniejące moce produkcyjne do modelu docelowego dobiegają końca. Pierwsza partia produktu trafi na rynek już wkrótce. Prowadzimy obecnie kampanię informacyjną dla przedstawicieli firm specjalizujących się w dystrybucji alkoholi – powiedział Tomasz Czechowski, jeden z twórców konceptu piwa BUH.



– Sukces rynkowy piwa BUH konsumuje nasze moce produkcyjne w Tenczynku. Chcąc zapewnić dostęp do nowego produkty podjęliśmy decyzję o połączeniu sił z właścicielami browaru w Niechanowie, partnerów z grupy VEG i powiązanych z nimi grona inwestorów indywidualnych. Okowita BUH będzie produkowana właśnie tam. Smak i zapach okowity BUH zapadają w pamięć każdego użytkownika już po pierwszym razie. Jeśli dojdzie do tego CBD, a wierzę, że nastąpi to szybko, każdy będzie mógł zafundować sobie chwilę nielimitowanego szczęścia – mówi Kuba Wojewódzki.