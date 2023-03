Są nowe franczyzowe sklepy Bricomarché. Gdzie się otworzyły?

Bricomarché zwiększa powierzchnię handlową

Dzięki otwarciom nowych punktów, powierzchnia handlowa sieci zwiększyła się łącznie o 7200 mkw. z czego prawie 4400 mkw. stanowią sale sprzedaży, a 2800 mkw. to przestrzeń przeznaczona pod zewnętrzne ogrody. Każdy ze sklepów oferuje ponad 20 000 artykułów w pięciu kategoriach: dekoracje, majsterkowanie, gospodarstwo, budowanie oraz ogród. Klienci mogą także dokonywać zakupów drogą internetową. Zyskują także dostęp do promocji oraz akcji handlowych realizowanych cyklicznie przez centralę zakupową sieci we współpracy z właścicielami sklepów.

Bricomarché - co wiemy o nowych sklepach

Sklep w Łowiczu poprowadzony jest przez nowego franczyzobiorcę, z kolei placówki w Płońsku i Zdzieszowicach to kolejne supermarkety przedsiębiorców, którzy skalują swój biznes w ramach sieci.

– Dla sieci Bricomarché pierwszy kwartał tego roku to czas intensywnego rozwoju. Zgodnie z założeniami otwieramy kolejne punkty sprzedaży, wzmacniając tym samym pozycję na polskim rynku – mówi Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché. – W najbliższym czasie pod znakiem Bricomarché dołączą do sieci kolejne sklepy, które działały do tej pory jako placówki rodzinne, zrzeszone pod szyldem innych operatorów. Jest to przykład równolegle realizowanej ekspansji sieci w formule przyłączeń – dodaje.

Bricomarché w Łowiczu działa przy ul. Ułańskiej 12. Powierzchnia sali sprzedaży to 1234 mkw., a ogrodu zewnętrznego - 1004 mkw.

Bricomarché w Płońsku funkcjonuje przy ul. Rzemieślniczej 6. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi 2136 mkw., a powierzchnia ogrodu zewnętrznego - 1050 mkw.

Bricomarché w Zdzieszowicach jest zlokalizowane przy ul. Nowej 9. Powierzchnia sali sprzedaży to 1000 mkw., powierzchnia ogrodu zewnętrznego wynosi 800 mkw.

Co wiemy o Grupie Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.