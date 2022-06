Salad Story chce pozyskać środki z New Connect na rozbudowę sieci

Salad Story otworzyła 2 nowe restauracje. Do końca 2023 roku chce rozbudować sieć z 41 do 57 lokali. Wystartowała emisja crowdfundingowa spółki o celu 3,2 mln zł, prowadzona we współpracy z Beesfund. W planie debiut na NewConnect.