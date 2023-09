Segment bistro winduje wyniki Mex Polska

Dobre półrocze Mex Polska

W I półroczu skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) przekroczył 2,4 mln zł i jeśli porównać go z I półroczem 2022 roku (eliminując ww. wpływ jednorazowego zdarzenia) wzrósł on prawie 4-krotnie. Zgodnie z oczekiwaniami, przychody netto ze sprzedaży, także odnotowały solidny wzrost do poziomu 44,59 mln zł (+ 27 proc. rr). Wpływ na osiągane wyniki ma odpowiednio obrana strategia rozwoju Grupy. Jednym z jej bardziej dochodowych segmentów jest segment bistro, w ramach którego działa popularny wśród Polaków koncept ‘Pijalnia Wódki i Piwa’ oraz „Chicas&Gorillas’.

- Ciągłe monitorowanie bardzo dynamicznie rosnących kosztów i systematyczna waloryzacja cen w naszej ofercie, a także zdywersyfikowany model biznesowy i konsekwentne otwarcia nowych lokali własnych pozwalają nam osiągać coraz lepsze wyniki i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie udało nam się osiągnąć w I półroczu 2023 roku. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,6 mln zł, co stanowi znaczący postęp w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy to po wyeliminowaniu wpływu jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł, mieliśmy stratę netto w wysokości 0,5 mln zł. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że obrana strategia rozwoju okazała się trafna, a my możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, krok po kroku realizując wyznaczone kamienie milowe. Naszym celem jest dalsze monitorowanie kosztów oraz dalsze zwiększanie marży i wartości sprzedaży, między innymi poprzez kolejne otwarcia – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu i dyrektor finansowy w Mex Polska SA.

Środki pieniężne Grupy Kapitałowej Mex Polska na koniec okresu rozliczeniowego, tj. 30 czerwca 2023 roku, liczyły ponad 9 mln zł.

Mex Polska stawia na nowe koncepty gastronomiczne

Mex Polska SA konsekwentnie rozwija swój biznes, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Jednym z bardziej dochodowych segmentów Grupy jest segment bistro. Najmłodszym konceptem z tego segmentu jest Chicas&Gorillas. To klasyczny shot-bar, który kierowany jest przede wszystkim do młodej klienteli. Sieć liczy obecnie trzy lokale (mieszczące się w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu). Najnowszy shot-bar ma powstać w stolicy.

– Chcemy wykorzystać potencjał Warszawy i już w najbliższych tygodniach otworzyć na tym rynku nasz koncept, który charakteryzuje się niskimi cenami i bogatą ofertą typu soft-drink. Z tej okazji planujemy mały event dla naszych akcjonariuszy, a także pozostałych inwestorów i prasy. Już teraz serdecznie na niego zapraszam, a o jego szczegółach poinformujemy niebawem za pośrednictwem komunikatu prasowego, jak i na naszym kanale social media – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu w Mex Polska SA.

To nie koniec otwarć na ten rok. Jeden z najstarszych i zarazem najpopularniejszy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa, niebawem będzie dostępny także w Zamościu.

Co wiemy o Mex Polska

W skład Grupy Kapitałowej Mex Polska wchodzi kilkadziesiąt spółek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo. Grupa zarządza 44 lokalami gastronomicznymi/ Model biznesowy Grupy zakłada równoległy rozwój sieci własnych, jak i franczyzowych placówek.

Od 2012 roku spółka Mex Polska S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.