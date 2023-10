Seniorzy próbują biznesu w Żabce

– Z siecią Żabka związana jestem od 24 lat. Poza własnym biznesem pracowałam też jako nauczycielka w szkole. Obecnie, już jako emerytka, nadal kontynuuję prowadzenie sklepu Żabka w Rzeszowie. Pomimo wieku nie zamierzam rezygnować. Lubię to, co robię, osiedlowi klienci przyzwyczaili się do mnie, a kontakt z nimi to dla mnie przyjemność. Będę kontynuować działalność, dopóki starczy mi sił – podkreśla Alina Woźniak, franczyzobiorczyni sklepu Żabka z Rzeszowa.