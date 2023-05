Sfinks ma mniej restauracji a zwiększa sprzedaż

Sprzedaż gastronomiczna porównywalnej sieci lokali (L2L) w kwietniu także wzrosła - o 20,3% r/r do 14,51 mln zł. Narastająco wzrost był jeszcze wyższy i wyniósł 25,8% r/r, dzięki czemu obroty porównywalnej sieci w okresie od stycznia do końca kwietnia uplasowały się na poziomie 58,30 mln zł. Mimo iż w kwietniu 2023 r. na przychody pracowało 10 restauracji mniej niż rok wcześniej, co stawi zmniejszenie sieci o 12%, sprzedaż wzrosła o 15%.

- Kolejny miesiąc to dalszy wzrost przychodów naszej sieci, co oznacza utrzymanie pozytywnego trendu notowanego od początku roku. Mimo iż korzystamy z możliwości kontynuacji restrukturyzacji sieci, co wiąże się z zamykaniem części restauracji własnych, w to miejsce planujemy uruchomienie nowych restauracji franczyzowych zgodnie ze strategicznym założeniem rozwoju naszych sieci w dominującym modelu franczyzowym. Jedocześnie wyniki restauracji porównywalnych pokazują naszą skuteczność w zwiększaniu sprzedaży, która w ujęciu narastającym utrzymuje się cały czas powyżej inflacji – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska. - Kontynuujemy działania mające na celu zachęcenie gości do częstszych wizyt w naszych restauracjach. W drugiej połowie kwietnia sieć SPHINX wprowadziła nowe menu główne, a także dodatkowe menu wiosenne. Wprowadziliśmy też ofertę promocyjną na wieczory, w ramach której nasi goście mogą otrzymać nawet do 50% zniżki na wszelkie napoje. Efektu najnowszych propozycji spodziewamy się w kolejnych miesiącach – dodaje.

Sprzedaż gastronomiczna i opłaty franczyzowe

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia.

Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Grupa Sfinks Polska zarządza 112 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 68 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie, jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.