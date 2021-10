Sfinks: Nasz format combo cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Łącznie od maja, czyli od czasu zniesienia lockdown dla gastronomii, Sfinks otworzył już 12 dodatkowych restauracji, z czego większość to właśnie lokale franczyzowe.

Zdecydowana większość nowo otwieranych restauracji grupy to lokale prowadzone przez franczyzobiorców.

W przygotowaniu są kolejne otwarcia, w tym kolejne lokale w modelu combo.

Franczyza Sfinksa

Najnowszy Sphinx w Krakowie ruszył przy ul. Karmelickiej, wiodącej w stronę Rynku Głównego. Sphinx w Krakowie to kolejny lokal otwarty w modelu combo, czyli mający wspólne zaplecze kuchenne z inną restauracją należącą do sieci Sfinksa – w tym wypadku jest to Piwiarnia. Lubelski Sphinx działa zaś w centrum handlowym. To galeria VIVO!, jedno z największych centrów handlowych regionu.

- Zdecydowana większość nowo otwieranych restauracji to lokale prowadzone przez franczyzobiorców, zarówno naszych dotychczasowych partnerów, jak i takich, którzy niedawno przyłączyli się do naszej sieci. Jednocześnie rośnie liczba zapytań od osób, które interesują się franczyzą w Sfinksie – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

Combo atrakcyjny dla restauratorów

- Nasze koncepty są komplementarne, odpowiadają na różne potrzeby i upodobania kulinarne gości, więc prowadzenie więcej niż jednego konceptu budzi coraz większe zainteresowanie. Model łączony, gdzie restauracje różnych marek korzystają z jednego zaplecza, jest atrakcyjny dla restauratorów, bo pozwala dotrzeć do większej liczby klientów oraz optymalnie zarządzać kosztami i zespołem. Kolejne tego typu inwestycje są przygotowaniu – dodaje.

W przygotowaniu są kolejne otwarcia, w tym Chłopskie Jadło w Krakowie, przy popularnym turystycznym trakcie - ulicy Grodzkiej. Ten lokal wraca na gastronomiczną mapę miasta po raz pierwszy od czasu zawieszenia działalności w okresie pierwszego lockdown dla gastronomii.