Sieć Groszek liczy 2 tys. sklepów

Dwutysięczny Groszek, posiada nową aranżację wnętrza i identyfikację wizualną, fot. mat. pras.

Sieć Groszek, organizowana przez Grupę Eurocash, otworzyła swój dwutysięczny sklep w Sufczynie, w województwie małopolskim.

Placówka jest zaaranżowana według najnowszych standardów sieci, posiada także nową identyfikację wizualną.

Została też wyposażona w Innowacyjną Platformę Handlu, czyli zintegrowany system do zarządzania sklepem od Grupy Eurocash

Łącznie w ramach sieci Groszek z IPH korzysta już prawie 500 sklepów

– Nasza ekspansja pokazuje, że model biznesowy Groszka się sprawdza – mówi Magdalena Pajor, dyrektor ds. sieci franczyzowych w Grupie Eurocash. Naszym celem – razem z Grupą Eurocash – jest budowanie silnej i nowoczesnej sieci, która zapewni franczyzobiorcom możliwość konkurowania z dyskontami i umocni tym samym handel niezależny w Polsce – dodaje Pajor.

W dwutysięcznym sklepie Groszka w Sufczynie klienci znajdą asortyment ze wszystkich kategorii, w tym szeroki wybór produktów z lady mięsno-wędliniarskiej, a także mięsa pieczone na miejscu. W sklepie wypiekane jest również świeże pieczywo.

Dwutysięczny Groszek, posiada nową aranżację wnętrza i identyfikację wizualną – podobnie jak 256 innych placówek w sieci. Proces rebrandingu trwa od październiku 2020 roku. W jego ramach sklepy franczyzobiorców zyskują, poza nowym logotypem, także nowe oklejenie witryn, kasetony i zmienioną aranżację wnętrz. Placówki wyposażane są w regały z drewna buczynowego, specjalne oznaczenia regałów i stref promocji, a także dodatkowe oświetlenie specjalistycznych stoisk mięsnych, warzywnych i piekarniczych.

Sklep w Sufczynie otrzymał także dostęp do Innowacyjnej Platformy Handlu. To zintegrowany system (oparty na POS) do zarządzania sklepem. Pozwala m.in. na łatwą obsługę transakcji sprzedaży, samodzielne implementowanie promocji i dostosowywanie ich do potrzeb lokalnych konsumentów, a także zarządzanie asortymentem i dokumentacją oraz analizę danych.

Franczyzobiorcy Groszka współpracują z siecią w modelu tzw. miękkiej franczyzy, co oznacza, że mają duży wpływ na kształt prowadzonego biznesu. Mogą korzystać m.in. ze wsparcia marketingowego sieci, pakietu szkoleń, wsparcia IT i operacyjnego oraz systemu dostaw produktów świeżych przez sześć dni w tygodniu. Sieć prowadzi również szereg działań skierowanych bezpośrednio do konsumentów, klientów swoich franczyzobiorców, by wspierać ich sprzedaż i rozpoznawalność marki Groszek. To m.in. akcje konsumenckie, loterie i konkursy.