Sieć the White Bear Coffee z kolejną kawiarnią franczyzową

Kawiarnia mieści się w samym centrum miasta, przy ul. Kościuszki 90. W pierwszych dniach działalności lokal odwiedziło blisko tysiąc gości. To pierwsze tego typu miejsce w Suwałkach, serwujące zarówno espresso i kawy mleczne na jego bazie, jak i kawy przelewowe, parzone z ziaren jakości specialty.

– Od dłuższego czasu chcieliśmy spróbować sił we własnym biznesie. Mamy duży sentyment do Suwałk, ponieważ to miasto rodzinne Mateusza. Dodatkowo kochamy kawę. Pewności siebie dodaje nam doświadczenie w tej branży. Jesteśmy młodzi, pełni zapału i wierzymy w powodzenie tego przedsięwzięcia – mówi Justyna Pastewska, która wspólnie z Mateuszem Hołubowiczem prowadzą swój lokal w sercu miasta.

Właściciele serwują w nim kawę z rzemieślniczej Palarni the White Bear. Ziarna do niej sprowadzane są z dobrych, zrównoważonych plantacji z różnych zakątków świata. Oprócz ciemniej palonej kawy do parzenia espresso, znajdziemy tam również jasno i średnio palone kawy do metod przelewowych.

Sieć the White Bear Coffee to obecnie dwie kawiarnie własne, dwa pointy lodowo-kawowe i trzy kawiarnie franczyzowe. Jeszcze w te wakacje ta lista wydłuży się o kolejny lokal w Białymstoku.

– Właśnie trwają prace remontowe w punkcie przy ul. Liniarskiego. To chętnie uczęszczany rejon miasta, znajdujący się w ścisłym centrum, w pobliżu Rynku i uczelni wyższej. Pierwsi goście napiją się tam kawy jeszcze tego lata – mówi Łukasz Kaliciński i dodaje, że na tym z pewnością nie koniec. – Prowadzimy obecnie kilka zaawansowanych rozmów z kolejnymi franczyzobiorcami, którzy są już na etapie poszukiwania lokali. Przewidujemy więc, że ten rok będzie bardzo udany dla naszej sieci.