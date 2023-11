SM Gostyń: Możemy więcej płacić rolnikom za mleko w skupie

- Miniony rok był rewelacyjny z punktu widzenia przetwórców, a przede wszystkim rolników. Większość zysków, jakie wypracowywane były po stronie Spółdzielni trafiały do naszych dostawców w postaci wyższych cen mleka wypłaconych w roku 2022. Wraz z nadejściem 2023 roku sytuacja diametralnie się odwróciła. Doszło do załamania sprzedaży na rynkach światowych, co wygenerowało znaczny spadek przychodów w szczególności dla mleka w proszku. W drugim kwartale tego roku nastąpił również znaczny spadek sprzedaży nabiału na rynku polskim, ze względu na utratę siły nabywczej wielu Polaków. Po stronie kosztowej nastąpił znaczący wzrost cen energii, gazu oraz materiałów. Te czynniki wystąpiły jednocześnie i doprowadziły do znacznego pogorszenia się sytuacji w sektorze mleczarskim - wskazuje Stefan Stachowiak.

SM Gostyń ograniczyła koszty

Jak tłumaczy prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, firma w tym trudnym czasie ograniczyła wszystkie możliwe koszty do minimum. - Jako prezes wprowadziłem działania ukierunkowane na maksymalną redukcję kosztów. Zrewidowaliśmy portfel sprzedażowy po kątem produkcji i sprzedaży produktów rentownych. Zakończyliśmy cykl zmian po stronie inwestycji i informatyzacji Spółdzielni, które dziś przynoszą wymierne korzyści finansowe. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad sprzedażą produktów o najwyższej rentowności, równolegle ograniczając produkcję i sprzedaż nierentowną - wyjaśnia.