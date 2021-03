Solidarność: To ostatni dzownek dla Narodowego Holdingu Spożywczego

Narodowy Holding Spożywczy ma połączyć osiem spółek Skarbu Państwa. Rozwiązanie to pozwoli konkurować z międzynarodowymi koncernami na polskim rynku.

– Fundamentem do powołania holdingu ma być Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu. Do holdingu wytypowano osiem spółek rolno-spożywczych Skarbu Państwa, które zajmują się produkcją cukru i cukierków, produkcją nasienną, produkcją skrobi, sektorem spożywczo-młynarskim i produkcją rolną. Kiedy te spółki zostaną wniesione do Krajowej Spółki Cukrowej, ma powstać Krajowa Grupa Spożywcza – powiedział w audycji „Głos Pracownika” na antenie Radia Gdańsk Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.

Docelowo ta grupa ma zatrudniać około 4,5 tysiąca pracowników, z możliwością dołączenia innych spółek rolno-spożywczych. Są to spółki, które świetnie funkcjonują, a ich pozycja finansowa jest bardzo dobra.

– W latach 90. przemysł spożywczy został sprywatyzowany w 75 procentach. Spółek rolno-spożywczych, które zostały w dyspozycji Skarbu Państwa, jest niewiele. Powołanie holdingu to jest ostatni dzwonek dla tych pozostałych spółek z sektora rolno-spożywczego – dodał przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.