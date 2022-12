SPAR otwiera nowe sklepy: Inwestujemy w Polsce, nie skupiamy się na transferowaniu zysków

SPAR Mini w Pilznie i Kożuchowie oraz SPAR Express w Bysławiu

SPAR Mini w Pilznie jest zlokalizowany pod adresem Rynek 11 i ma powierzchnię sprzedaży 103 mkw. SPAR Mini w Kożuchowie działa przy ul. Piaskowej 3 i ma 65 mkw. powierzchni sprzedażowej. Natomiast SPAR Express w Bysławiu jest zlokalizowany przy ul. Głównej 6A i ma 93 m2 sali sprzedaży.

SPAR Mini to sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

SPAR KOŻUCHÓW, fot. mat. pras.

SPAR PILZNO, fot. mat. pras.

SPAR rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji

Sieć SPAR systematycznie powiększa się w całej Polsce. Jesteśmy w dużych miastach – ale także w małych miejscowościach i na wsi. Nasi partnerzy handlowi to dynamiczni, polscy przedsiębiorcy – którzy prowadzą biznesy w swoich miejscowościach, gdzie mieszkają i są szanowani. To jest największa wartość dla nas – zyski naszych partnerów. Jako sieć pracujemy nad rentownością – nie skupiamy się na zarabianiu czy transferowaniu zysków – wręcz przeciwnie, inwestujemy w Polsce bo widzimy, jak perspektywiczny jest to rynek. Jesteśmy wobec nich lojalni i chcemy pracować z nimi przez wiele lat. Tak postrzegamy dobrze zbudowaną i zarządzaną sieć detaliczną. Widzimy, że formaty SPAR Mini i SPAR Express są bardzo popularne w mniejszych miejscowościach – głównie ze względu na bliskość i bardzo atrakcyjną ofertę asortymentową – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Nowa akcja lojalnościowa SPAR

Sieć SPAR prowadzi także kolejną akcję lojalnościową – tym razem klienci mogą nabyć zestawy profesjonalnych noży marki Boretti ze zniżką nawet do 84%. Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, aby móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki.

Jak wygląda biznes SPAR w Polsce?

Według najnowszych prognoz Grupy Spar, polski oddział osiągnie rentowność w 2024 roku.

16 listopada br. firma podała, że kluczowym obszarem zainteresowania sieci w roku 2022 jest rozwiązanie kwestii lojalności detalistów. Podjęto decyzje o rozwiązaniu umów z dużą grupą detalistów. 58 franczyzobiorców sieci SPAR z niskimi poziomami lojalności zakupowej opuściło firmę.

Grupa podała też, że podjęła decyzję o zamknięciu warszawskiego centrum dystrybucyjnego. Magazyn nie jest używany od listopada 2022 r. Firma podaje, że usprawni to logistykę, zwiększy wydajność i zredukuje niepotrzebne koszty. Działalność magazynowa SPAR Polska będzie koncentrować się na dwóch obszarach. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu będzie obsługiwać detalistów na północy kraju a centrum dystrybucyjne w Czeladzi będzie obsługiwać detalistów na południu kraju. SPAR ma obecnie w Polsce 180 sklepów, sieć utraciła 47 placówek netto.