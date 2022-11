Spar Polska traci franczyzobiorców i centrum dystrybucyjne. Ile ubyło sklepów?

- W Polsce kierownictwo koncentruje się na nowych możliwościach biznesowych i ulepszaniu progów lojalnościowych poprzez zwiększenie asortymentu w sieciach dystrybucyjnych. Podczas, gdy sytuacja gospodarcza pozostaje trudna, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy, kierownictwo nadal wierzy w polski rynek. Realizacja strategii i wyniki SPAR Polska są ze sobą ściśle powiązane i monitorowane przez zarząd - pisze Grupa w sprawozdaniu.

Lojalność franczyzobiorców kluczowa dla Spar Polska

Grupa Spar podaje, że kluczowym obszarem zainteresowania sieci w roku 2022 jest rozwiązanie kwestii lojalności detalistów. Podjęto decyzje o rozwiązaniu umów z dużą grupą detalistów. 58 franczyzobiorców sieci SPAR z niskimi poziomami lojalności zakupowej opuściło firmę. - Utrata detalistów negatywnie wpłynęła na wzrost obrotów w drugiej połowie roku, ale mimo to SPAR Polska odnotował wzrost obrotów o 8,2% w lokalnej walucie - podkreślono.

Straty operacyjne w tym regionie zmniejszyły się o 9,5% w walucie lokalnej.

Podano, że SPAR Polska poprawiło swoją procentową marżę brutto zarówno w hurcie, jak i detalu, co przełożyło się na ogólny wzrost z 15,9% do 18,3%. Wynika to z lepszych umów z dostawcami.

Byli franczyzobiorcy SPAR Polska generowali prawie 12 proc. obrotów

Przypomnijmy, w pierwszym kwartale grupa sprzedawców detalicznych z południa kraju została wezwana do odnowienia umów z siecią. 58 detalistów w lipcu opuściło sieć. Detaliści odpowiadali za 11,7% obrotów SPAR Poland.

Warszawski magazyn sieci SPAR do likwidacji

Firma podała również, że podjęła decyzję o zamknięciu warszawskiego centrum dystrybucyjnego. Magazyn nie będzie używany od listopada 2022 r. Firma podaje, że usprawni to logistykę, zwiększy wydajność i zredukuje niepotrzebne koszty. Działalność magazynowa SPAR Polska będzie koncentrować się na dwóch obszarach. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu będzie obsługiwać detalistów na północy kraju a centrum dystrybucyjne w Czeladzi

będzie obsługiwać detalistów na południu kraju.

Spar ma obecnie w Polsce 180 sklepów, sieć utraciła 47 placówek netto.

Wyniki finansowe sieci Spar w Polsce