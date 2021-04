SPAR w 2021 roku chce uruchomić 40 placówek

fot. SPAR Poznań

Placówka w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej przeszła rebranding z Piotra i Pawła na duży format EUROSPAR. Sklep ma prawie 1400 m2 sali sprzedaży i 7 kas i ponad 20.000 produktów w ofercie. Jednocześnie w Pacanowie, przy ul. Szkolnej 21 działalność rozpoczął sklep w formacie SPAR mini o pow. 167m2.

“Pandemia nie wpłynęła na naszą długofalową strategię rozwoju na polskim rynku. Mamy ambitne plany, potencjał tego rynku jest bardzo duży, dlatego nie ustajemy w pracy nad rozwojem sieci SPAR w Polsce. Koncentrujemy się na dwóch aspektach: rozwoju organicznym opartym na współpracy z naszymi obecnymi partnerami, a także rozszerzeniu biznesu o nowe punkty. Tylko w tym roku zamierzamy uruchomić ok. 40 nowych sklepów. To realny cel. Nie wykluczam, że uda osiągnąć się więcej. Nie jesteśmy klasyczną, twardą siecią franczyzową. Nasz model współpracy opiera się na pełnej dobrowolności. Wspieramy naszych partnerów w kwestiach marketingowych, logistycznych czy dystrybucyjnych. Udostępniamy prawo do używania szyldu SPAR. I co warte podkreślenia, jako dystrybutor zaopatrujemy tylko sklepy zrzeszone w sieci SPAR. Przyświeca nam prosta zasada – wszyscy korzystamy na wzajemnej współpracy” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

W lutym 2020 przedstawiciele Wasz Sklep Spar deklarowali, że do sieci Spar rocznie będzie dołączać przynajmniej 50 nowych sklepów. Tym samym w ciągu czterech lat sieć miała objąć ponad 400 placówek. Z planem 40 placówek rocznie zrealizowanie celu może okazać się trudniejsze.

Sieć SPAR prowadzi wielkanocną promocję we wszystkich swoich sklepach w całej Polsce pod hasłem „Wielka MOC świątecznych zakupów w SPAR”. Oferta obejmuje kilkadziesiąt produktów, a także przepisy na dania świąteczne.