Spar w Polsce: Mniej franczyzobiorców i niższe ceny. Jakie wyniki?

Grupa Spar podała wyniki finansowe za okres 18 tygodni zakończony 28 stycznia br. Obroty sieci w Polsce wzrosły o 4,6 proc. rok do roku, zarówno w ZAR jak i w PLN.

Szerszy asortyment sklepów Spar w Polsce

Jakie działania podejmuje sieć w Polsce? " Skupiamy się na rozwoju biznesu, poprawie efektywności operacyjnej i zwiększaniu lojalności franczyzobiorców przez poszerzanie oferty. Asortyment magazynu został zwiększony o ponad 2 tys. linii".

Spar Polska inwestuje w ceny

Zarząd firmy podkreśla, że w Polsce panuje dwucyfrowa inflacja cen żywności, co powoduje silną świadomość cenową konsumentów. Sieć dokonała zatem inwestycji w ceny, tak aby utrzymać konkurencyjność.

- SPAR jest największą na świecie, dobrowolną organizacją handlową. Sklep każdego partnera jest niezależny i jest jego własnym biznesem. Działalność SPAR Polska polega na sprzedaży hurtowej, w ramach której dostarczamy towary i usługi naszym partnerom. Nie dostarczamy produktów z naszych magazynów do nikogo spoza systemu SPAR. Z tego powodu lojalność zakupowa ma ogromne znaczenie dla działania firmy jako całości. (...) Sieć SPAR systematycznie powiększa się w całej Polsce. Jesteśmy w dużych miastach – ale także w małych miejscowościach i na wsi. Nasi partnerzy handlowi to dynamiczni, polscy przedsiębiorcy – którzy prowadzą biznesy w swoich miejscowościach, gdzie mieszkają i są szanowani. To jest największa wartość dla nas – zyski naszych partnerów” – mówił niedawno Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Byli w Spar, teraz są w Chorten

Przypomnijmy, że niedawno powstała nowa spółka - Chorten Południe. Jest spółka regionalna związana z Polską Grupą Sklepów Spożywczych. To inicjatywa samych kupców związanych wcześniej z siecią SPAR, którym wcześniej spółka SPAR w Polsce ze względu na brak założonej dyscypliny zakupowej, wypowiedziała umowy.