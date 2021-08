SPAR wchodzi z konceptem Bean Tree Cafe do Polski

Koncept Bean Tree Cafe działa obecnie w trzech kawiarniach

Bean Tree Cafe jest dostępny dla wszystkich partnerów detalicznych w Polsce

Powierzchnia dopasowana jest do dostępnej w sklepie przestrzeni, wystarczy nawet 1 mkw. na stand z ekspresem do kawy. Koncept Bean Tree Cafe sprawdził się na innych rynkach, na których działa SPAR i jest dostępny dla wszystkich partnerów detalicznych w Polsce według potrzeb.

Obecnie działają 3 kawiarnie Bean Tree Cafe w 3 formatach:

1. w Warszawie w Blue City kawiarenka zlokalizowana jest przy wejściu do sklepu. Do kawiarni można także wejść bezpośrednio ze sklepu.

2. w Dąbrowie Górniczej Bean Tree Cafe znajduje się obok sklepu jako odrębna kawiarnia.

3. w Poznaniu działa w formule sklep w sklepie /shop-in-shop/.

“Łatwo dostępna kawa na wynos lub na miejscu to ogólnoświatowy trend – nie tylko w sklepach spożywczych, ale także w innych formatach: meblowych, dla majsterkowiczów, a nawet odzieżowych. Zapach świeżo parzonej kawy sprawia przyjemność klientom i polepsza ich doświadczenia zakupowe. Bardzo dobrze sprawdziliśmy to na innych rynkach, gdzie SPAR działa – zwłaszcza w RPA. Tam Bean Tree Cafe jest bardzo popularna i większość klientów korzysta z niej podczas zakupów. Wierzymy, że Polacy też docenią ten koncept – choć jesteśmy w tym względzie pionierami”– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.



he SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.