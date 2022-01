SPAR zamyka dwa sklepy przejęte od Piotra i Pawła. Chce też zwiększyć lojalność franczyzobiorców

W ubiegłym roku sieć SPAR sfinalizowała proces rebrandingu sklepów Piotr i Paweł. Rebranding przeszło 56 z 66 zakupionych przez SPAR Group sklepów, 10 zostało zlikwidowanych i nie zyskało nowego logo. Teraz dwa z nich po krótkim czasie funkcjonowania pod nowym logo zostały zamknięte.

W Białymstoku sieć nie posiada już swoich sklepów, a w Warszawie zostało pięć placówek. Zamknięte po zmianie logo sklepy m.in.: w Jankach, na Targówku, w Starym Browarze w Poznaniu, Grona Park, Galerii Rzeszów.

W ostatnim czasie SPAR zainicjował współpracę z AVIĄ. Dzięki temu na stacjach sieci zostaną uruchomione supermarkety SPAR Express. Pierwsze dwie placówki będą otwarte jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia w Poznaniu przy ul. Juraszów i w Bielsku Białej przy ul. Żywieckiej.

SPAR Group opublikował wyniki za rok finansowy zakończony 30 września. Firma poinformowała, że ​​jej działalność w Irlandii i Szwajcarii osiągnęła dobre wyniki, jednak działalność w Polsce nie przyniosła oczekiwanej poprawy finansowej. Na koniec września 2021 do spółki należało 227 sklepów, o 8 więcej niż rok wcześniej (219). Firma miała plany otwierania 50 placówek rocznie i posiadania w Polsce 400 sklepów w ciągu kilku najbliższych lat.

Obroty Grupy wzrosły o 2,9% do 127,9 miliarda ZAR (7,31 miliarda euro), co oznacza wzrost o 3,9% przy stałym kursie wymiany walut. W Polsce obroty ukształtowały się na poziomie 2 363.8 mld ZAR, czyli ok. 638,2 mln zł (2 133.4 mld ZAR w 2020 r.) Nasz kraj odpowiada 1.9 % obrotów Grupy.O polskim rynku napisano w następujący sposób: SPAR Polska „poczynił znaczne postępy” w tym okresie odnotowując wzrost obrotów o 16,2%, jednak poziom lojalności detalistów na południu kraju nie spełnił oczekiwań. We wrześniu zarząd podjął strategiczną decyzję o niesprzedawania zakładu produkcji żywności w Poznaniu, z którego zyski zostały uwzględnione w prognozie dla regionu na 2021 rok. Grupa SPAR poinformowała, że ​​jej polski biznes musiał sprostać „wielu wyzwaniom” w wyniku zawirowań na polskim rynku podczas startu w czasie pandemii COVID-19. W "planie akcji" na polskim rynku znalazły się m.in. zapisy o "rozwiązaniu problemu lojalności", usprawnieniu logistyki, aktywnym poszukiwaniu nowych detalistów, otwarciu 30 proc. więcej sklepów w 2022 r., ofercie typy food to go czy nowych konceptach sklepowych jak TOPS.

Obecnie zespół koncentruje się na zwiększaniu lojalności detalistów na południu kraju. Lojalność zakupowa sprzedawców SPAR, korzystających z systemu hurtowego wzrosła od 0% do 29%. Firma dąży jednak do uzyskania 40% lojalności zakupowej sprzedawców, działających pod szyldem SPAR. Firma wskazała, ze kończy umowy z dotychczasowymi sprzedawcami i zastępuje je nowymi umowami, które zawierają minimalne progi lojalnościowe i większe nagrody za lojalność. Wszyscy nowi sprzedawcy będą podpisywali nowe umowy.