Subway stawia na multifranczybiorców. Lokale mają być bardziej rentowne

Zarząd sieci restauracji Sybway ogłosił gotowość do współpracy z korporacjami, co jest zwrotem w stosunku do dotychczasowej strategii. Średnia sprzedaż w restauracjach w Polsce w I kwartale bieżącego roku wzrosła jak dotąd o 21% rdr., a firma chce wykorzystać obecną transformację, aby jej restauracje były bardziej rentowne.