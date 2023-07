Szyld przetrwał, spółka nie. Franczyzowa sieć działa pod nowymi rządami

W kwietniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Joker TNC S.A. oraz zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - m.in. prawa przeznaczone do prowadzenia działalności franczyzowej pod marka MarketVita. Teraz rozwijaniem sieci zajmuje się spółka Złoty Orzech z Krakowa.

Joker TNC upada

Przypomnijmy, w maju 2014 roku po trudnym czasie związanym z Bać-Polem i odebraniem licencji na znak Spar, Leszek Bać postanowił założyć nową sieć sklepów. 8 maja rzeszowski sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki ze Spar Polska S.A. na Joker TNC S.A. Firma zajmowała się rozwijaniem franczyzowej sieci sklepów ogólnospożywczych pod logo „Marketvita”. Później spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Złoty Orzech przejął franczyzę

Na stronie internetowej sieci Market Vita widzimy, że teraz prowadzi ją inna spółka - Złoty Orzech.

W sprawozdaniu tej firmy za 2022 r. czytamy, że w kwietniu Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Joker obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych jak również praw, przeznaczonych do prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie franczyzy pod marką MarketVita.

Umowa sprzedaży w/w składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta 24.06.2022 r. Wskutek zaistnienia powyższych zdarzeń spółka Złoty Orzech postanowiła zaprzestać prowadzenia działalności w obszarze związanym z handlem detalicznym oraz skupić się na rozwoju przejętej sieci franczyzowej.

Głównym udziałowcem spółki Złoty Orzech jest Norbert Sopata.

Na stronie sieci czytamy, że " MarketVita to w 100% polska sieć sklepów spożywczych. Powstała na bazie prawie 20-letnich doświadczeń zdobytych podczas tworzenia i rozwijania sieci detalicznych na terenie Polski. Najlepsze doświadczenia i praktyki zostały wdrożone do stworzenia nowej sieci. Strategia Franczyzowa MarketVita to koncept partnerski w budowie lepszego dostępu do ofert rynkowych".