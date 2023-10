The White Bear Coffee otwiera się w Kaliszu

The White Bear Coffee w Kaliszu mieści się przy ul. Śródmiejskiej 4, w ścisłym centrum miasta.

– Cieszymy się, że nasza marka będzie bardziej obecna w województwie wielkopolskim i poza Ostrowem Wielkopolskim, mieszkańcy tej części kraju będą mogli odwiedzić Miśka także w Kaliszu. To ponad stutysięczne miasto jest dla nas ważne również ze względu na fakt, że koncept the White Bear Coffee został stworzony właśnie z myślą o mniejszych i średnich miejscowościach. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zyska uznanie tamtejszych gości, a lokal szybko zyska popularność – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel sieci.

Sieć the White Bear Coffee liczy obecnie 14 lokali

Otwarcie nowego punktu odbyło się w sobotę 21 października. W tym dniu goście mogli wypić kawę 50% taniej.

– To nasza druga kawiarnia otwarta pod szyldem the White Bear Coffee. Rozwijając pierwszy lokal w Ostrowie Wielkopolskim, zobaczyliśmy, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu miejsca – z dobrą kawą, w tym kawą przelewową, świetną atmosferą i nowoczesną ofertą, zgodną z najnowszymi trendami speciality coffee. Stąd nasza decyzja o skalowaniu biznesu właśnie we franczyzie – mówi Marcin Zaradny, współwłaściciel kawiarni z Kalisza.

Sieć the White Bear Coffee powstała w 2019 r. w Białymstoku i liczy obecnie 14 lokali. Franczyza oferuje jeden model współpracy dla nowych franczyzobiorców oraz trzy dodatkowe (okno, riksza i point) dla obecnych partnerów sieci. Jej właściciele prowadzą także rzemieślniczą palarnię kawy, sklep stacjonarny i sklep internetowy.