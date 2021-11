W małych sklepach mniej klientów robiło zakupy w październiku

Wzrost sprzedaży liczby klientów w ujęciu rok do roku to w dużej mierze efekt słabszego października 2020 r.

W październiku br. duże wzrosty wartości sprzedaży w ujęciu rdr, odnotowały m.in. kategorie, które znacząco zdrożały w porównaniu z poprzednim rokiem, jak napoje gazowane czy olej.

W porównaniu z wrześniem 2021 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych w październiku br. spadła o 1,5%, natomiast wartość sprzedaży wzrosła o 3,2%.

Efekt wysokiej bazy

Dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w październiku 2021 r.: +3,2% mdm , 3,1% rdr %

Wzrost sprzedaży liczby klientów w ujęciu rok do roku to w dużej mierze efekt słabszego października 2020 r. - druga fala i wprowadzane w drugiej połowie października 2020 r. ograniczenia (godziny seniorów w sklepach, nauka zdalna w szkołach i na uczelniach, zamknięcie restauracji czy obiektów sportowych), przyczyniły się wówczas do spadku liczby transakcji w sklepach małoformatowych.

W takim samym okresie roku poprzedniego dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych rdr wyniosła: -2,5%.

W październiku 2021 r. klienci przychodzili do sklepów małoformatowych częściej niż w październiku 2020 r., ale robili mniejsze zakupy - w przeciętnym koszyku było średnio 4,1 produktów, czyli nieco mniej przed rokiem, ale więcej niż dwa lata wcześniej. Średnia wartość paragonu w październiku 2021 r. wynosiła 18,69 zł, czyli o 1,4% więcej niż rok wcześniej i aż o 20% więcej niż rok wcześniej.

Mniej alkoholi, więcej słodyczy

W październiku br. duże wzrosty wartości sprzedaży w ujęciu rdr, odnotowały m.in. kategorie, które znacząco zdrożały w porównaniu z poprzednim rokiem, jak napoje gazowane (wzrost wartości sprzedaży o 23%) czy olej (klienci wydali tę kategorię o 20% więcej niż w październiku 2020 r., choć w przeliczeniu na litry sprzedaż spadła o 5%). W październiku br. mniej niż przed rokiem sprzedało się w sklepach małoformatowych wódek czystych i piwa (wartość sprzedaży obu tych kategorii spadła w porównaniu z analogicznym okresem o około 2%), częściej na paragonach pojawiały się natomiast kupowane często przed szkołą czy pracą słodycze impulsowe, takie jak batony czekoladowe, wafelki i rogaliki, ale także wody i soki w małych opakowaniach (w październiku 2021 r. klienci sklepów małoformatowych kupili aż o 34% więcej butelek wody czystej w małych butelkach niż przed rokiem).

Długi weekend listopadowy napędził sprzedaż