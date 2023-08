W Polsce są od 30 lat. Właśnie otworzyli 400. stację paliw

Circle K otworzyło 400. stację w Woźnikach przy autostradzie A1.

Na najbliższe lata firma ma w planach dalszą ekspansję w Polsce poprzez kolejne otwarcia stacji własnych i franczyzowych.

Jednocześnie Circle K będzie rozwijać format convenience oraz rozwiązania wspierające elektromobilność, jak również kontynuować działania w obszarze polityki zrównoważonego rozwoju.

Circle K działa już od ponad 30 lat w Polsce (wcześniej pod nazwą Statoil) i jest jedną z największych zagranicznych sieci stacji paliw. Od 2012 r. firma należy do kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard.

Ostatni rok kalendarzowy był dla spółki rekordowy pod względem liczby otwarć nowych stacji. Tych działających w modelu franczyzowym powstało 20, sieć uruchomiła także 2 punkty własne. Stacje Circle K można znaleźć w wielu dogodnych miejskich lokalizacjach, a coraz częściej również na trasach krajowych. Obecnie sieć posiada 400 punktów – 275 stacji własnych oraz 125 franczyzowych. Z końcem lipca sieć otworzyła swoją 400. stację znajdującą się w Woźnikach przy nowym odcinku autostrady A1 w województwie śląskim. Jest to jedna z pierwszych stacji przy tej trasie, dzięki czemu zapewni klientom dostęp do szeregu udogodnień, takich jak myjnia automatyczna czy parking TIR. Circle K w Woźnikach posiada szeroką ofertę gastronomiczną, w tym ciepłe dania obiadowe oraz przekąski wegańskie i wegetariańskie takie jak Vegan Dog czy Vege Burger.

– Osiągnięcie liczby 400 stacji paliw to ważny moment w historii naszej firmy. Od lat stawiamy na rozwój i pragniemy kontynuować podjętą strategię Circle K w Polsce. Otwarcia nowych stacji, zarówno w modelu franczyzowym, jak i własnym, to tego najlepszy dowód. Polska pozostaje dla grupy Alimentation Couche-Tard atrakcyjnym rynkiem. Co więcej, korzystając z doświadczenia naszego właściciela, staramy się nieustannie wprowadzać nowe rozwiązania, jak np. kasy samoobsługowe czy system automatycznych płatności za paliwo. W ten sposób dążymy do rozwijania naszej konkurencyjności w obszarze convenience. Nasze plany pozostają ambitne – mówi Sigitas Raila, prezes Circle K Polska.

Circle K konsekwentnie zwiększa liczbę swoich stacji i przeprowadza modernizację już istniejących punktów. Stacje sieci są wyposażone zgodnie z konceptem Horizon, który nadaje ciepły, a zarazem nowoczesny wystrój, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z oferty gastronomicznej i napić się kawy lub po prostu odpocząć w podróży w przytulnej przestrzeni. Na stacjach klienci mogą również skorzystać z różnych usług dodatkowych, takich jak m.in. myjnie, punkty odbioru i nadań paczek InPost czy pralniomaty, które są zlokalizowane w wybranych punktach na terenie kraju. Jest to zgodne z założeniami modelu convenience, w ramach którego sieć dąży do tego, by jej stacje były nie tylko miejscem, w którym można zatankować swoje pojazdy, ale również wypić dobrą kawę, odpocząć, zrobić zakupy, czy zjeść smaczne przekąski, takie jak kultowe Hot Dogi. Co więcej, na stacjach w całym kraju można dokonywać płatności za paliwo i myjnię poprzez aplikację mobilną.