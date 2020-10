W Polsce w sieciach franczyzowych działa ok. 43 tys. sklepów spożywczych

W sieciach franczyzowych funkcjonuje ponad 43 tys. sklepów spożywczych oraz ponad 3 tys. drogerii – wynika z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych (ARSS). Na koniec ubiegłego roku działało w Polsce ok. 85 tys. sklepów spożywczych i ok. 8 tys. drogerii.



Siedem lat temu w sieciach franczyzowych było zrzeszonych ok. 27 tys. sklepów spożywczych i ok. 1,6 tys. drogerii. Ponad 50 wiodącymi sieciami franczyzowymi w branży FMCG (o liczbie sklepów min. 100) zarządza 34 franczyzodawców. Największym z nich jest Grupa Eurocash, która w ramach 11 sieci sklepów spożywczych i drogeryjnych zrzesza ponad 16 tys. punktów handlowych. Są wśród nich zarówno sieci abc (blisko 9 tys. sklepów) czy Delikatesy Centrum (ponad 1,5 tys. sklepów), czy pozyskane w wyniku przejęć, m.in. Lewiatan (3,2 tys. sklepów), Euro Sklep (ponad 400 sklepów), PSD Gama (ponad 600 sklepów) czy Groszek (ponad 1800 sklepów). GK Specjał, która zarządza sieciami Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal zrzeszającymi 9,2 tys. sklepów, Żabka Polska – ponad 6,5 tys. sklepów, a także Makro Cash & Carry z siecią franczyzową Odido liczącą ponad 2,6 tys. sklepów oraz Grupa Chorten, która na zasadach partnerskich buduje sieci Chorten i Sasanka z prawie 2 tys. sklepów. Należąca do Grupy Topaz sieć Eden ma blisko 1000 sklepów głównie na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, a zarządzany przez PHUP Gniezno Sklep Polski ponad 600 sklepów w zachodniej części, głównie Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim.

W branży drogeryjnej największą siecią zrzeszającą niezależne sklepy jest Laboo (ok. 630 placówek) zarządzana przez spółkę, której udziałowcami są sami właściciele sklepów. Jawa ma ok. 1000 współpracujących sklepów, a większość z nich to brandowane stoiska w ramach większych sklepów spożywczych. Wśród największych sieci zrzeszających niezależne drogerie należy wymienić także Blue Stop (ok. 330 sklepów), Drogerie Jasmin (ok. 300 sklepów), DP Drogerie Polskie (ok. 260 sklepów), Sekret Urody (ok. 130 sklepów) oraz Koliber (ok. 130 sklepów). Ofertę franczyzową dla branży uzupełnia sieć Drogerie Natura, która ma już blisko 300 placówek w całej Polsce. W większości są to placówki własne, na zasadzie franczyzy działa ok. 30 sklepów.



Na 10 tys. gospodarstw domowych przypadają w Polsce 53 sklepy sąsiedzkie, sześć drogerii, trzy dyskonty, dwa supermarkety i jeden hipermarket.