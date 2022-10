White Bear Coffee: Kryzys? Nasze kawiarnie są pełne gości

Franczyza the White Bear Coffee to obecnie 8 punktów, ale już wiadomo, że liczba ta wkrótce ulegnie zmianie. Nowe kawiarnie powstaną bowiem w Warszawie, Krakowie oraz Łomży. Dodatkowo sieć zyskała pierwszego multifranczyzobiorcę, który oprócz lokalu w Giżycku, prowadzić będzie drugiego Miśka w Lublinie.

Wynik ten cieszy tym bardziej, że sama sieć powstała na krótko przed pandemią, rozwijała się w jej trakcie, a teraz, mimo zbliżającego się kryzysu, nie zwalnia tempa.

Franczyza the White Bear Coffee: mimo zbliżającego się kryzysu, nie zwalniamy tempa

– Nasz koncept jest dopracowany w każdym detalu, przyciąga nowoczesnymi wnętrzami, przyjemnym klimatem, ale przede wszystkim – najwyższej jakości kawą wypalaną w rzemieślniczej palarni. Obecnie skupiamy się na tym, aby podnieść jakość obsługi i dać franczyzobiorcom narzędzia do pracy z własnym zespołem. Wychodzimy bowiem z założenia, że kawiarnia to nie tylko kawa, ale także serwis, uśmiech baristów, ich rozwój, profesjonalne podejście do gościa. Chcemy w tej kwestii wyznaczać zupełnie nowe standardy na rynku i w pewien sposób zniwelować skutki wzrostu cen – przekonuje Urszula Olechno.

Dlaczego kawa drożeje?

Ceny kawy systematycznie idą w górę od blisko dwóch lat. Już w 2021 roku ceny ziaren najpopularniejszych odmian wzrosły nawet o 80%. Z jednej strony był to skutek pandemii i problemów globalnych łańcuchów dostaw. Ich przerwanie oraz znaczące zwiększenie się kosztów transportu doprowadziły do podwyżek.

Z drugiej strony doszły zmiany klimatyczne i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe. Mowa tu przede wszystkim o suszy w Brazylii, po której nastąpiły niespodziewane przymrozki.

Rok 2022 przyniósł tylko pogorszenie całej sytuacji. Podobnie jak w innych branżach, termin inflacja jest tu odmieniany przez wszystkie przypadki. Wzrost cen paliw, a co za tym idzie, samego transportu, wzrost cen gazu i energii elektrycznej, a także kosztów pracy – wojna w Ukrainie odciska zatem piętno na wielu rynkach.

Efekt? Arabika jest obecnie najdroższa od 10 lat. A popyt na nią, szczególnie w Europie, jest przecież ogromny i nic nie wskazuje na to, żeby miał spaść. Szacuje się, że 25% globalnej produkcji kawy wypijane jest właśnie na starym kontynencie.

– Przez długi czas koszty wzrostów ceny kawy braliśmy na siebie. Obecnie branża, jeśli tak jak my nie chce rezygnować z jakości, nie ma wyboru i musi włączyć w to klientów końcowych. Niestety nie mamy na to wpływu. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że Polacy nie chcą rezygnować z picia kawy na mieście, ten trend rośnie i z pewnością nie wyhamuje. Naszą rolą jest teraz sprawienie, aby wybrali naszą sieć – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel the White Bear Coffee.