White Bear Coffee rozbudowuje ofertę franczyzową (zdjęcia)

Do tej pory podstawowym konceptem White Bear Coffee były designerskie kawiarnie z kilkunastoma miejscami dla gości. W tym modelu działa sześć lokali w Białymstoku, Giżycku, Suwałkach oraz Ostrowie Wielkopolskim. Wkrótce dołączą do nich punkty w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Niedawno oferta franczyzowa poszerzyła się także o point, „okno” oraz format mobilny – rikszę.

Formaty point i okno

– Nowe modele działalności kawiarni testujemy od kilkunastu miesięcy w Białymstoku. Zebrane doświadczenia pozwoliły nam wypracować optymalne rozwiązania, które możemy teraz zaoferować franczyzobiorcom. Łączy je niższa kwota inwestycji oraz możliwość działalności sezonowej. To więc dobra opcja dla przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, szukają pomysłu na dywersyfikację źródeł przychodów, czy mają w planach etapowe rozwijanie działalności: od lokalu z ofertą na wynos po w pełni funkcjonującą kawiarnię – tłumaczy Łukasz Kaliciński.

Point oraz okno to formaty, które sprawdzą się w centrach miast, okolicach uczelni wyższych, parków handlowych, skwerów i atrakcji turystycznych. Minimalna powierzchnia, jaką musi posiadać lokal, to ok. 20 mkw. W menu znajdziemy kawę, w tym kawę przelewową, lody marki własnej, kanapki oraz słodkości.

Riksza - format mobilny

Riksza to natomiast format mobilny. Może być samodzielnym biznesem lub uzupełnieniem prowadzonej działalności. Preferowane lokalizacje to okolice parków, skwerów miejskich, deptaków, szkół, atrakcji turystycznych, plaż, galerii i parków handlowych. Riksza to dodatkowo sposób na zarabianie podczas eventów lub imprez okolicznościowych.

– W ramach współpracy nasi franczyzobiorcy mogą liczyć na szkolenie baristyczne dla siebie i swoich pracowników, projekt lokalu oraz wsparcie marketingowe. Zapewniamy im kawę z rzemieślniczej palarni, partnerskie relacje i możliwość szybkiego rozwoju oraz skalowania biznesu. Nasze kawiarnie otwierają się nawet pomimo kryzysu, co jest świetnym dowodem na to, że zbudowany przez nas model jest efektywny i odporny na zawirowania gospodarcze – przekonuje współwłaściciel sieci.

The White Bear Coffee to sieć kawiarni serwująca kawę z segmentu specialty. Pierwszy lokal powstał w 2020 roku w Białymstoku. Dziś w stolicy Podlasia działa 5 punktów. Lokale pod szyldem Miśka działają także w Suwałkach, Giżycku i Ostrowie Wielkopolskim. Najbliższe otwarcia planowane są w Warszawie, Krakowie oraz Lublinie.