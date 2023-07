Wielka Loteria dla Franczyzobiorców Żabki

Żabka, wiodąca sieć sklepów modern convenience w Polsce, uruchomiła kolejną, trzecią już, edycję loterii pod hasłem „Poleć kandydata i poleć na wakacje”, która promuje rekomendowanie przyszłych franczyzobiorców.

W tym roku gra losowa połączona została z obchodami 25-lecia działalności sieci. Z tej okazji rozlosowanych zostanie aż 25 bonów wakacyjnych o wartości 10 000 zł każdy do wykorzystania w biurze podróży ITAKA.

- Program rekomendacji wewnętrznych funkcjonuje w naszej sieci już od dłuższego czasu. Skierowany jest do wszystkich franczyzobiorców, a jego założeniem jest polecenie kandydata na franczyzobiorcę przez przedsiębiorcę już prowadzącego z nami swój sklep. Ok. 70% poleceń pochodzi właśnie od współpracujących z nami partnerów, a osoby polecane wykazują większą motywację do rozpoczęcia z nami swojej działalności biznesowej. Dlatego po raz trzeci, w jubileuszowym roku, przygotowaliśmy dla naszych franczyzobiorców loterię, w której można wygrać atrakcyjne nagrody – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych.

Wielka Loteria dla Franczyzobiorców potrwa przez cały okres letni – od 10 czerwca do 15 września. Do udziału konieczne jest zgłoszenie kandydata na franczyzobiorcę oraz rejestracja na stronie loterii, a także akceptacja oświadczeń i regulaminu.

Kandydat, zgłoszony przez franczyzobiorcę, musi otworzyć swój sklep franczyzowy do 31 października 2023 r. Po skutecznym otwarciu Żabki przez kandydata polecający go franczyzobiorca, który zarejestrował się na stronie loterii, automatycznie przechodzi do losowania.

Co więcej, w ramach dodatkowego konkursu dla partnerów ds. sprzedaży, którzy w swoich rejonach odnotują największą liczbę skutecznie poleconych kandydatów na franczyzobiorców przyznanych zostanie 10 voucherów o wartości 5 000 zł do wykorzystania w biurze podróży ITAKA. Kolejne 10 bonów turystycznych w kwocie 5 000 zł czeka na franczyzobiorców, których kandydaci jako pierwsi otworzyli swój sklep, a nagroda specjalna w wysokości 25 000 zł została przewidziana dla franczyzobiorcy, który skutecznie poleci największą liczbę kandydatów.

- Loteria jest dodatkową formą motywacji dla prowadzących sklepy, która z jednej strony przynosi przedsiębiorcom realne korzyści finansowe, z drugiej pozwala na rozwój sieci. Moje doświadczenie pokazuje, że osoby polecane przez mnie są bardziej skłonne do założenia własnego biznesu i zdecydowane na otwarcie sklepu Żabka. Poleciłem już wiele osób i do tej pory jestem z nimi w kontakcie – mówi Mateusz Błaszkiewicz, franczyzobiorca sklepu Żabka z Warszawy.

Więcej na: https://www.polecaniezabka.pl/