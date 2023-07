 Winostrefa, kącik kawowy i strefa bistro w sklepach ODIDO

Strefa bistro to mała gastronomia o dużym potencjale. Gotowe produkty, takie jak kanapki, hot dogi czy kawa przyciągają uwagę klientów.

– Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na spożywanie ciepłych przekąsek oraz kawy na wynos prosto ze sklepu. Podążając za tym trendem, naszym franczyzobiorcom proponujemy skorzystanie z projektu, jakim jest kącik bistro – mówi Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska. – Został on przygotowany z myślą o lokalizacjach miejskich oraz placówkach położonych przy trasach przejazdowych. Stanowi propozycję dla właścicieli sklepów, którzy chcą rozszerzyć asortyment o hot-dogi oraz kawę. Dostarczamy im całościowe i dostosowane do potrzeb wyposażenie – dodaje.

Punkt gastro nie wymaga zatrudniania dodatkowego personelu, a jego powierzchnia jest dopasowana do możliwości lokalowych sklepu. Kolejną zaletą jej posiadania jest fakt, że klienci, którzy wejdą po hot doga bądź kawę, są bardziej skłonni do tego, aby zrobić większe zakupy. Przekonują się o tym właściciele punktów sprzedaży, którzy widzą zmiany po wejściu do sieci ODIDO i wdrożeniu nowego konceptu sklepu.

– Zyskała estetyka. Wprowadziliśmy kategoryzację produktów i zmieniliśmy ich ustawienie, co ułatwia poruszanie się po sklepie. Wdrożyliśmy też nowości, takie jak kącik kawowy oraz hot dogi. To wszystko sprawiło, że zanotowaliśmy 30% wzrost sprzedaży. Przyrost był także widoczny w poszczególnych kategoriach produktów, które wcześniej stanowiły naszą niszę – mówi Rafał Osiński, właściciel sklepu ODIDO w Warszawie.

Wizerunek w oczach klientów

Kącik kawowy sprawdzi się w lokalizacjach, które gwarantują duży przepływ konsumentów. Sieć oferuje franczyzobiorcom ekspres i ergonomiczny regał, pakiet startowy produktów, rabat na artykuły do konceptu i pełne wsparcie marketingowe.

– Od kiedy tylko stanął w moim sklepie ekspres, wśród klientów widzę duże zainteresowanie kawą, a rozwiązanie z hot dogami pozwala nam na zapewnienie klientom ciepłych przekąsek przez cały dzień – zapewnia Paweł Kopczak, który prowadzi sklep ODIDO w formacie familijnym w miejscowości Czarne.

Sklepy w tym formacie stawiają też na szeroką ofertę świeżych i regionalnych produktów. Obecność w sklepie lokalnych artykułów może zdecydowanie wpłynąć na jego wizerunek w oczach klientów, a co za tym idzie – przełożyć się na wyższą sprzedaż.

– Od momentu rozpoczęcia współpracy z ODIDO nasz biznes rozwinął się – wyjaśnia Magdalena Piotrowska, Menedżerka sklepu ODIDO w Strzyżewicach. – Zaletą franczyzy jest to, że mamy możliwość zamawiania produktów lokalnych, jak nabiał czy mięso, a także innych poszukiwanych towarów, dzięki czemu asortyment jest szeroki, a regionalni producenci zyskują wsparcie – zaznacza.

Chwytaj w biegu – Food to go

Jedną z propozycji skierowaną do właścicieli sklepów pod szyldem ODIDO

w koncepcie miejskim jest kącik Chwytaj w biegu – Food to go. Składają się na niego kanapki, sałatki, zestawy obiadowe, sushi czy świeże soki. Oprócz niezbędnego asortymentu sieć oferuje franczyzobiorcom chłodziarkę do ekspozycji produktów oraz pełne wsparcie marketingowe.

Kolejnym zaawansowanym, prowadzonym przez sieć projektem jest Winostrefa, na który składa się asortyment i wyposażenie indywidualnie dobrane przez specjalistów. Skrojona pod zapotrzebowanie klientów z sektora handlu tradycyjnego oferta dostosowana jest do trendów panujących na rynku alkoholi.

– To profesjonalne rozwiązanie do zarządzania kategorią wino wraz z doradztwem certyfikowanego sommeliera, które zwiększa sprzedaż tej kategorii o 40% – przekonuje Krzysztof Zysiak, Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży Alkoholi w MAKRO Polska. O sukcesie tego rozwiązania świadczą liczby – blisko 4,3 tys. placówek posiadających Winostrefę, z czego ponad 1,1 tys. to sklepy ODIDO – podsumowuje.

Sieć ODIDO jest jednym z liderów wśród sieci franczyzowych sklepów spożywczych w Polsce. Kieruje swoją ofertę do lokalnych przedsiębiorców, którzy cenią niezależność, a jednocześnie poszukują partnera wspierającego ich w codziennym prowadzeniu biznesu. Nowy format ODIDO to połączenie znanego już klientom lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnego klienta.