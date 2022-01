Właściciel Intermarché i Bricomarché celuje w 400 sklepów i 10 mld zł obrotów

W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie ponad 5,5 miliardów złotych, natomiast sieć Bricomarché osiągnęła ponad 3,3 miliardy złotych obrotów.

– Mimo trudności, którym kolejny rok z rzędu musieliśmy stawiać czoła, 2021 rok był dla Grupy Muszkieterów okresem przełomowym w kontekście rozwoju. Stał pod znakiem silnej dynamiki wzrostu obrotów oraz stałego wzmacniania naszej konkurencyjności. Obroty Grupy osiągnęły rekordowy poziom prawie 9 miliardów złotych, co czyni nas jednym z głównych graczy na polskim rynku – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

SCA Petrole i Fundusz Stacji Paliw

Jednym z kluczowych wydarzeń dla Muszkieterów było uruchomienie spółki SCA Petrole, czyli centrali zakupowej, która odpowiada za zaopatrzenie w paliwo i gaz przysklepowych stacji na terenie całego kraju. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Grupie powołali także Fundusz Stacji Paliw, wspierający sklepy w zakresie finansowania budowy nowych stacji. Uruchomiono pierwszą stację paliw przy markecie Bricomarché, jak również pierwsze bezobsługowe stacje w formule „Light” dostępne dla klientów 24 godziny na dobę.

W minionym roku rozpoczęły się inwestycje w modernizację systemów informatycznych Grupy, m.in. wymiany sprzętu informatycznego we wszystkich sklepach, przygotowania do wdrażania ERP dla sklepów i spółki centralnej szyldu Bricomarché, prace nad nową platformą digitalową dla szyldu Intermarché oraz przygotowania do wymiany systemu kasowego we wszystkich placówkach Grupy na system bliższy potrzebom polskich przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Intermarche z planami rozwoju cyfrowego

Zakończył się również przetarg na dostawcę narzędzi do pozyskiwania energii słonecznej, a równocześnie rozpoczął się proces wdrażania tego rozwiązania w wybranych sklepach.

Ważne zmiany w Intermarché

Wyniki sprzedaży supermarketów spożywczych spod szyldu Intermarché wraz ze stacjami paliw wyniosły łącznie ponad 5,5 miliardów złotych. W 2021 roku zakończono proces restrukturyzacji sieci. W 2020 roku sieć Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw wypracowała obroty na poziomie ponad 4,91 mld zł.

Na przestrzeni roku otwarto 5 sklepów Intermarché oraz zmodernizowano 7 placówek do nowego konceptu Power, dzięki któremu klienci mają dostęp do lepszej oferty produktowej. Jednocześnie sieć zlikwidowała sklep w Nowym Sączu. Na koniec 2020 do sieci należało 197 placówek. Obecnie jest ich 198, czyli o 1 więcej.