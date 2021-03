Właściciel ZM Zbyszko z zarzutami oszustwa na kwotę 3,5 mln zł

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi policja zatrzymała 61-letniego właściciela ZM Zbyszko. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze Policji zatrzymali 61-letniego właściciela ZM Zbyszko, co nastąpiło w związku z zarzutami oszustwa na szkodę dostawców bydła

i innych towarów oraz wykonawców usług na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych.

W grę wchodzą także czyny polegające na usuwaniu majątku w celu ograniczenia zaspokojenia licznych wierzycieli. Zatrzymane zostały również 3 inne osoby związane z prowadzoną przez niego działalnością tj. 40 – letnia kobieta i dwaj mężczyźni w wieku 29 i 50 lat.

Przeczytaj także: Zarzut oszustwa dla właściciela zakładu przetwórstwa mięsnego

Zatrzymania i zarzuty w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i Komendę Miejską Policji na skutek doniesień złożonych przez licznych dostawców bydła, którzy nie otrzymali zapłaty.

Jak wynika z zebranych dowodów zakłady nabywały bydło z odroczonym terminem płatności, nie wywiązując się z obowiązku zapłaty. Przyjęto, że 61-latek wprowadzał swoich kontrahentów w błąd co do możliwości zrealizowania zobowiązań ze swojej strony. Dało to podstawy do sformułowania wobec niego zarzutów, dotyczących oszustwa na szkodę 95 dostawców oraz 4 innych podmiotów, które realizowały dostawy innego rodzaju towarów i usług związanych z prowadzoną przez podejrzanego działalnością gospodarczą.

Więcej na portalspozywczy.pl