WLP “u Lodziarzy” liczy ponad 100 lodziarni, w planach mobilny koncept

WLP “u Lodziarzy” ma za sobą udany sezon, fot. mat. pras.

W tym roku na mapie kraju pojawiło się 15 nowych lodziarni WLP “u Lodziarzy” – w sumie jest ich już ponad 100.

– Odblokowanie gospodarki, a także ciepłe wakacje sprawiły, że chętni do prowadzenia lodowego biznesu zgłaszali się do nas praktycznie przez całe lato – mówi Paulina Daniłowicz, przedstawicielka sieci.



Pomimo wielu niewiadomych, właściciele lodziarni nie mogli narzekać na wyniki. Obroty wbrew przewidywaniom nie spadły – albo utrzymywały się na tym samym poziomie co w poprzednich latach, albo były wyższe. Rekordziści zaliczyli nawet 50 proc. wzrosty, a tylko nieliczni zanotowali mikrospadki.

Przedstawiciele Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” zapowiadają, że w sezonie 2021 zaproponują partnerom zupełnie nowy koncept sprzedaży.



– Będzie to format mobilny, ale w nieco innej odsłonie – stylowy lokal z ogródkiem z pewnością przypadnie do gustu zarówno naszym franczyzobiorcom, jak i klientom. Na razie nie chcemy zdradzać wielu szczegółów, możemy jednak powiedzieć, że projekt wygląda naprawdę obiecująco. Mamy nadzieję, że będzie stanowił atrakcyjną alternatywę dla lodziarni stacjonarnych i riksz – podsumowuje Paulina Daniłowicz.