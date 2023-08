Wprowadzają do sprzedaży lody o smaku śledzia oraz oranżady. Widzą tęsknotę za smakami PRL

Pierwszą nowością jest Śledź z Cebulką - połączenie wytrawnego, delikatnie solonego śledzia z aromatyczną cebulką. To odważne połączenie smaków, które zapewnia niezapomniane doznania kulinarne i wywołuje poczucie sentymentalnej podróży w czasie. Smak ten oddaje charakterystyczną polską tradycję jedzenia śledzi w towarzystwie cebuli, której nieodłącznym elementem była właśnie epoka PRL-u.

Drugim nowym smakiem jest Oranżada rodem z PRL - orzeźwiający smak dzieciństwa, który odwołuje się do popularnego napoju gazowanego z lat 70. i 80. Oranżada to kompozycja soczystych pomarańczy i subtelnie wyczuwalnych nut cytrusowych, która przenosi smakoszy lodów w magiczne czasy tamtych lat.

Nietypowe smaki lodów

- Wytwórnia Lodów Polskich zawsze dąży do tworzenia wyjątkowych i oryginalnych doświadczeń smakowych. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość podróży w czasie, odkrywania smaków z przeszłości i czerpania radości z kultowych momentów naszej historii - mówi Radosław Charubin, właściciel Multi Ice Group. - Jesteśmy przekonani, że nowe smaki przypadną do gustu naszym klientom, zarówno tym, którzy chcieliby powrócić do dawnych czasów, jak i młodszym pokoleniom, które chcą odkrywać smaki przeszłości.

Nowe smaki Śledź z Cebulką i Oranżada z PRL są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży Wytwórni Lodów Polskich.

Wytwórnia Lodów Polskich "u Lodziarzy" to popularna franczyza, która wprowadziła w Polsce trend na naturalne, rzemieślnicze lody.