Wrzesień w handlu: Sieci otwierają się w niedziele, Żabka celuje w tysiąc nowych sklepów rocznie

Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą niedzielny zakaz handlu...

Nowela przewiduje uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

... a kolejne sieci otwierają sklepy

W sierpniu swoje plany wobec otwarcia sklepów w ostatni dzień tygodnia ujawniły takie siec,i jak Carrefour, Kaufland i Lidl. We wrześniu swoje zamiary zgłosili kolejni detaliści: Aldi, Netto i Auchan.

Niedzielne zakupy można zrobić w niektórych sklepach takich sieci, jak m.in. Żabka, Biedronka, Top Market, Delikatesy Centrum, Topaz, Polomarket, Dino, Stoktotka, Intermarché i Lewiatan.

Za nami EEC 2021

Tematów poruszonych podczas tegorocznego EEC było bez liku, dlatego też relacje z XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego ukazywały się w portalach Grupy PTWP: wnp.pl, portalsamorzadowy.pl, pulshr.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl oraz farmer.pl.

Ambitne plany Żabki

Żabka Polska, której sieć liczy 7,5 tys. sklepów, chce otwierać po około 1 tys. placówek rocznie - poinformował Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.

W czerwcu spółka uruchomiła pierwszy Żappka Store w Poznaniu, czyli sklep bez kas i obsługi, który połączony jest z aplikacją mobilną żappka.

- Będziemy otwierać kolejne sklepy: w Warszawie i w Krakowie. W przyszłym roku chcemy mieć kilkadziesiąt tego typu placówek. To dalej jest inkubator pomysłów, testujemy tam wiele różnych rozwiązań, które pomogą nam tworzyć sklepy hybrydowe, łączące technologię z obsługą. Celem jest wspomaganie franczyzobiorcy, by był w stanie prowadzić sklep bardziej efektywnie - powiedział Tomasz Suchański.

Orlen inwestuje w detal