Z aglomeracji do małej miejscowości z perspektywicznym biznesem

Według danych GUS polskie miasta odnotowują znaczne spadki liczby mieszkańców. W ostatnich 10 latach o 3 procent spadła liczba ich mieszkańców, natomiast liczba ludności wsi zwiększyła się o 1 procent. [1]

Trend wyprowadzki z wielkich miast do mniejszych lokalizacji miejskich lub na wie obserwujemy od lat, natomiast czas pandemii jeszcze bardzo uwypuklił ten proces. Wiążę się to nie tylko z rozwojem pracy zdalnej, ale w znacznym stopniu z wyższymi kosztami życia w tych pierwszych oraz cenami mieszkań i domów. W niewielkich miejscowościach życie jest znacznie łatwiejsze, podobnie jak utrzymanie się.

Własny biznes

Potrzeby mieszkańców niewielkich miejscowości i wsi, z uwagi na wspomniany “exodus” z większych ośrodków miejskich, są coraz bardziej zbliżone do tych, które charakteryzują społeczność dużych miast. Przenoszą oni bowiem styl życia i potrzeby do mniejszych lokalizacji, w których osiadają. Pragną zrobić wygodne zakupy czy załatwić codzienne sprawy, najlepiej w jednym miejscu. Dlatego też w niewielkich miasteczkach coraz częściej rozwijają się punkty handlowe i usługowe, które odpowiadają ich oczekiwaniom. W 2021 r. nowe Żabki powstały w 338 gminach, w tym wiejsko-miejskich i wiejskich, a w 2022 r. marka pojawiła się po raz pierwszy w 154 małych lokalizacjach.

W ubiegłym roku w Boguchwałowicach na Śląsku powstała Żabka, w najmniejszej jak dotąd lokalizacji, liczącej niewiele ponad 700 mieszkańców.

- Sklep prowadzony w najmniejszej jak dotąd miejscowości w Polsce to dla mnie ogromne wyzwanie, ale jeszcze większa szansa. Pochodzę z małej miejscowości i doceniam wielki potencjał tego typu miejsc, zwłaszcza w kontekście prowadzenia sklepu. Niewielka miejscowość to zaufani i stali klienci, którzy budują lokalną społeczność – przyznaje Mateusz Karcz, franczyzobiorca.

Zdanie to podziela franczyzobiorczyni Katarzyna Lipińska:

- Gdy prawie rok temu otwierałam swoją Żabkę w Osieku nad Wisłą, oddalonym od Włocławka o kilkadziesiąt kilometrów, asortyment sklepu okazał się unikalny w okolicy. Nie ma tu wielu innych sklepów, które oferowałyby tak zróżnicowany i ciekawy towar. Obecnie wiele młodych osób przenosi się z wielkich miast do mniejszych miejscowości. Potrzebują miejsc, gdzie np. w ciągu zabieganego dnia mogą zjeść ciepłą przekąskę, wypić kawę czy odebrać paczkę - dlatego Żabka jest doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby.

Katarzyna Lipińska, franczyzobiorczyni Żabki

Wsparcie i korzyści z franczyzy

Żabka oferuje wszystkim franczyzobiorcom, także tym zarządzającym placówkami w małych lokalizacjach, wszechstronne wsparcie. Otrzymują wyposażoną, umeblowaną i wynajętą przez sieć placówkę, a także dostęp do know-how, pakietu szkoleń, pełne zaplecze logistyczne, IT, marketingowe i pomoc serwisową. Żabka udostępnia im też szereg nowoczesnych narzędzi, m.in. aplikację Cyberstore służącą do zdalnego zarządzania sklepami czy specjalne ubezpieczenie, “Polisę na biznes”, chroniącą ich na wypadek niepowodzenia działalności. Zyskują również możliwość korzystania z benefitów zdrowotnych czy sportowych.

Przedsiębiorcy, współpracujący z siecią w niewielkich lokalizacjach, mogą liczyć na dodatkową pomoc ze strony sieci. Wśród nich jest m.in. samochód umożliwiający im poruszanie się między domem w innej lokalizacji, a kierowaną placówką. Program "Auto na start" dedykowany jest prowadzącym placówki w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Dodatkowy benefit stanowi comiesięczne wsparcie w postaci pakietu relokacyjnego dla franczyzobiorców, którzy przeprowadzili się i zarządzają placówką Żabki w miejscowościach, których społeczność liczy do 50 tys. osób.

- W małej miejscowości z powodzeniem można prowadzić swój biznes. Przyjechałam do Polski 5 lat temu. Mieszkałam we Wrocławiu i pracowałam w sklepie Żabka, zawsze jednak chciałam mieć swój własny. Postanowiłam z dużego miasta przeprowadzić do małej miejscowości, wybrałam Trzebnicę. Żabka znalazła mi lokal, wyposażyła go i ciągle mnie wspiera, dostałam też auto na start. W małej miejscowości, dobrze się żyje. Obroty są podobne do tych w dużym, koszty są niższe i łatwiej znaleźć dobrych pracowników. W Trzebnicy znalazłam swoje miejsce i ze spokojem patrzę w przyszłość – dodaje franczyzobiorczyni Liubov Riabokin.

[1] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021; https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/rodziny-wyniki-wstepne-nsp-2021,9,1.html