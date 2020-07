Z pracy na etacie do własnego biznesu

Coraz więcej osób po latach pracy na etacie, także w sektorze handlu, decyduje się na własną firmę. By zwiększyć szansę na sukces często wybierają sprawdzony model biznesowy. Wiele takich osób znaleźć można wśród 4800 franczyzobiorców sklepów Żabka. Niezależność i satysfakcja ze swojego, sklep „pod klucz” i gwarantowany przychód podstawowy przez pierwszy rok, to niezwykle atrakcyjna perspektywa.

Daria Kabelis, która obecnie prowadzi sklep Żabka w Katowicach, a przez kilka lat pełniła funkcję zastępcy kierownika w jednej z sieci dyskontowych podkreśla: – Od zawsze pracowałam w handlu i nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Kiedy w mojej głowie zrodził się pomysł poprowadzenia sklepu pod szyldem Żabka, miałam na uwadze przede wszystkim elastyczność godzin pracy, co jest niezwykle ważne przy posiadaniu rodziny. Kierowałam się także potrzebą bycia szefem dla samej siebie. Mocno zachęcał mnie do podjęcia tego wyzwania także brat, który pracował wówczas w jednym z centrów logistycznych sieci Żabka, a obecnie sam jest franczyzobiorcą.

Z partnerem łatwiej zacząć

Przeczytaj także: Krzysztof Hołowczyc na zakupach w Żabce

Nowi franczyzobiorcy mają dużo łatwiejszy start niż ktoś, kto zaczyna samodzielnie biznes od zera. Sieć Żabka znajduje i wynajmuje lokal pod sklep, wyposaża go w niezbędny sprzęt i umeblowuje, a także zaopatruje w towar. Tym samym nowoczesna placówka, o wartości blisko 300 tys. zł, jest gotowa na przyjęcie klientów. Aby biznes mógł się spokojnie rozwijać, przez pierwsze 12 miesięcy, franczyzodawca gwarantuje 16 tys. zł przychodu podstawowego miesięcznie. Co więcej, aż 9 spośród 10 nowych franczyzobiorców, osiąga po pierwszym roku działalności satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu. Nowi przedsiębiorcy inwestują przy tym niewiele, bo 5 tys. złotych, które przeznaczane są na zakup kasy fiskalnej oraz produktów regionalnych. Zarówno osoby z doświadczeniem w handlu, jak i nieposiadające go, przechodzą również szkolenia wprowadzające z różnych obszarów zarządzania sklepem. Wojciech Dryll, który od 1,5 roku jest franczyzobiorcą sklepu Żabka w Bydgoszczy, a wcześniej przez cztery lata był zastępcą kierownika sklepu w jednej z sieci dyskontowych zaznacza: – Z mojego punktu widzenia szczególnie ważny był niski wkład własny. Szkolenia dały mi z kolei ważną wiedzę i know-how, które obecnie wykorzystuję na co dzień. Zresztą sieć oferuje szkolenia, w tym online, także na dalszych etapach współpracy.