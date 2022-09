Żabka Eko Smart - co to za sklep?

Ponadto, placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnymi lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

Trzy kolejne Żabki Eko Smart w przygotowaniu

Wkrótce Żabka planuje uruchomienie jeszcze trzech tego typu sklepów, w różnych częściach kraju.

Nowy sklep wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednymi z głównych obszarów są troska o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 r. i zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70% do końca 2026 r., oraz podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią. Żabka Eko Smart to kontynuacja projektu realizowanego od 2020 r., kiedy to w Warszawie przy ul. Lewandów sieć uruchomiła pierwszy sklep w 100% zasilany zieloną energią. Warszawska placówka ma charakter laboratorium, w którym Żabka – niejednokrotnie jako pierwsza firma na świecie – testuje blisko 20 przyjaznych środowisku rozwiązań, pokazując kierunek, w jakim rozwijać się będzie przyszłość handlu. Kolejnym krokiem było uruchomienie w kwietniu 2022 r. Żabki Smart przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Teraz sieć łączy i wzbogaca oba projekty, rozwijając unikalny projekt – pierwsza Żabka Eko Smart zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Żabka: zredukowaliśmy emisje gazów cieplarnianych o ponad 1,3 tys. t CO₂



- Na bazie doświadczeń z pilotażowych programów prowadzonych w naszym laboratorium w Warszawie, wprowadziliśmy do sieci nowe rozwiązania, dzięki którym zredukowaliśmy emisje gazów cieplarnianych o ponad 1,3 tys. t CO₂, a także zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o prawie 261 MWh. Aktualnie wkraczamy w kolejny etap projektu i uruchamiamy Żabkę Eko Smart, czyli pierwszą w Polsce placówkę, w której łączymy kwestie związane z ekologią z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, usprawniającymi pracę franczyzobiorców i ich pracowników. Prezentując nowe rozwiązania, zachęcamy także klientów do pozyskiwania zupełnie innych doświadczeń zakupowych. Liczymy, że w ten sposób dodatkowo zasiejemy w nich ciekawość i zachęcimy do proekologicznych działań – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Grupa Żabka.

Zastosowane w Żabce Eko Smart rozwiązania typu smart są nie tylko efektywne energetycznie, ale również znacznie usprawniają codzienną pracę franczyzobiorcy i obsługi sklepu.

- Nieustannie wspieramy franczyzobiorców wieloma narzędziami, dzięki którym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze. Żabka Eko Smart jest wręcz naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu. „Komunikują się” one z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonują” niektóre czynności w placówce. Czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie, pomiar zużycia energii uwalniają ich czas, pozwalają skupić się na obsłudze klienta, a przy tym są przyjazne dla planety. To kolejny krok w realizacji strategii franczyzocentryczności, zgodnie z którą Żabka tworzy innowacyjne rozwiązania pomagające przedsiębiorcom prowadzić lokalny biznes, dodatkowo robiąc to w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. Realizacja naszych celów nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dzięki otwartości urzędników na innowacje i proekologiczne rozwiązania nasi klienci, franczyzobiorca Żabki Eko Smart oraz jego pracownicy mogą w praktyce testować nasze pomysły – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Technologie zastosowane w Żabce Eko Smart skupiają się wokół pięciu kluczowych kategorii: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze, zielony transport oraz smart rozwiązania.

Zielona energia

Energia, z której korzysta Żabka Eko Smart w Poznaniu, pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł. W placówce zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji perowskitowych. To technologia fotowoltaiczna, generująca zieloną energię zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego. Wykonano w niej żaluzje pokrywające jedną ze ścian budynku oraz zainstalowane w placówce listwy cenowe, tzw. cenówki, co dodatkowo pozwala na oszczędność papieru. Na dachu sklepu zamontowano także 15 modułów paneli fotowoltaicznych.

W sklepie znaleźć można nowoczesne, zamykane lodówki, ograniczające zużycie energii niezbędnej do schłodzenia towaru, a ich izolacja wykonana z mat z konopi siewnych ma bardzo dobre właściwości termiczne. Jest to obiecująca alternatywa dla powszechnie stosowanej pianki poliuretanowej, gdyż konopie – jako materiał pochodzenia naturalnego – są w pełni biodegradowalne. Zainstalowane wewnątrz szaf mroźniczych półki glikolowe wypełnione są glikolem, który pozwala magazynować chłód i oddawać go w najbardziej krytycznych momentach pracy urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych produktów podczas zewnętrznych awarii.

Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci – przed sklepem stanęła ławka solarna, dzięki której można naładować telefon.

Drugie życie

Ścianę przy kawomacie pokryto płytkami z fusów i łusek kawowych, będących odpadem powstającym na etapie palenia i parzenia kawy, połączonych z żywicą.

Przed poznańską Żabką Eko Smart nie mogło zabraknąć EKOmatu, czyli urządzenia do zbiórki butelek i puszek po napojach. Z zebranych w ten sposób zużytych, pustych opakowań powstaną nowe opakowania produktów marek własnych Żabki, np. Od nowa, Dobra Karma, Foodini, które mają o 33% mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy. Żabka z pomocą EKOmatów zebrała już 600 tys. butelek.

Żabka nie zapomniała o franczyzobiorcy i jego pracownikach, dla których przygotowano koszulki wykonane w 100% z bawełny organicznej, farbowanej ekologicznymi, certyfikowanymi barwnikami.

Czyste powietrze

Aby ograniczyć ilość pyłów i szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery, jedna ze ścian budynku, w którym znajduje się Żabka Eko Smart, została pokryta roślinami. Nie tylko produkują one tlen, ale też pochłaniają kurz i szkodliwe związki z powietrza. Łącznie w 280 donicach posadzono 532 rośliny.

Efekt eliminacji szkodliwych substancji dodatkowo wzmocni ułożona przy budynku antysmogowa kostka, która – w porównaniu z asfaltem – zmniejsza stężenie tlenków azotu w powietrzu średnio o ok. 50%.

Zielony transport

Sieć nie zapomina także o rowerzystach. Stojak rowerowy umożliwia bezpieczne pozostawienie przed sklepem roweru, a znajdująca się obok placówki stacja naprawy rowerów pozwoli szybko wyregulować hamulce i przerzutki, napompować koła, a także dokonać awaryjnych napraw.

Smart Żabka

Zastosowane w placówce smart rozwiązania „komunikują się” z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonują” niektóre czynności w placówce. Dzięki systemowi nagłośnienia obsługa sklepu otrzymuje komunikaty dotyczące ewentualnej awarii czy informacje o sytuacjach wymagających interwencji człowieka, jak np. brak kawy w kawomacie. W ramach Smart Shop Control oraz Hybrid System, dzięki odpowiednim czujnikom, temperatura w sklepie dostosowuje się w sposób automatyczny do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, pomiar zużycia energii oraz integracja międzysystemowa pozwala na weryfikację poprawność działania urządzeń, a czujniki zalania wykryją usterki sprzętu chłodniczego, w efekcie obniżając koszty oraz redukując czas przestoju sklepu.