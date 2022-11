Żabka Eko Smart to już dwie lokalizacje

Sklep zasilany jest czystą, zieloną energią wytwarzaną m.in. przez zainstalowaną na dachu turbinę wiatrową.

Drugi sklep Żabka Eko Smart powstał w Łodzi

Żabka Eko Smart w Łodzi działa przy ul. Stefana Okrzei 38. To już druga tego typu placówka – pierwszą sieć uruchomiła we wrześniu br. w Poznaniu.

- Żabka Eko Smart to swoiste laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Placówki tego typu są wręcz naszpikowane innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu, uwalniając ich czas. W Żabce Eko Smart w Łodzi postawiliśmy na innowacje skupione głównie wokół czystego powietrza – testujemy w niej na przykład najnowszej generacji system oczyszczania powietrza. Nie mogło tu jednak zabraknąć także rozwiązań dotyczących: zielonej energii, drugiego życia i zielonego transportu. Wierzę, że docenią je nie tylko franczyzobiorca i jego pracownicy, których praca stanie się łatwiejsza, ale także nasi klienci, którzy – korzystając z ławki solarnej czy stacji napraw rowerów – będą mieli możliwość włączenia się w pozytywne działania Żabki na rzecz środowiska – mówi Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. Operacyjnych Żabka Polska.

Żabka testuje nowy system oczyszczania powietrza

Żabki Eko Smart wpisują się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednymi z głównych celów są osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 r. i zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70% do końca 2026 r., oraz podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

O jakość powietrza w Żabce Eko Smart w Łodzi dba Safe Air, czyli najnowszej generacji sklepowy system oczyszczania powietrza, który oczyszcza powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń, pochłaniając także najmniejsze cząsteczki, w tym wirusy i bakterie. Zastosowane filtry HEPA H14 zapewniają ponad 99,995% skuteczności filtrowania.

Antysmogowa kostka przy sklepie Żabka Eko Smart

Efekt eliminacji szkodliwych substancji dodatkowo wzmocni ułożona przy budynku antysmogowa kostka, która – w porównaniu z asfaltem – zmniejsza stężenie tlenków azotu w powietrzu średnio o ok. 50%.

Zielona energia dla sklepu Żabka Eko Smart

Energia, z której korzysta Żabka Eko Smart w Łodzi, pochodzi z odnawialnych źródeł – na dachu sklepu zamontowano 24 moduły paneli fotowoltaicznych, których działanie uzupełnia i dodatkowo redukuje ślad węglowy turbina wiatrowa. W dzień i w nocy – na potrzeby sklepu – produkuje ona czystą, zieloną energię. Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci – przed sklepem stanęła bowiem ławka solarna, dzięki której można naładować telefon.

W łódzkiej Żabce Eko Smart zastosowano lodówki, w których czynnikiem chłodzącym jest dwutlenek węgla (CO₂). Rozwiązanie to nie tylko pozwala oszczędzać energię, ale także minimalizuje wpływ na środowisko poprzez wielokrotnie mniejszy efekt cieplarniany (w porównaniu do konwencjonalnych czynników chłodniczych). Takie zastosowanie CO₂ jest bezpieczne dla warstwy ozonowej.

Specjalnie na potrzeby sklepu powstał system do zarządzania wieloma urządzeniami, który pomaga chronić środowisko i oszczędzać energię (również zieloną). Pozwala on na zdalne monitorowanie oraz kontrolę funkcji i parametrów, a także rozwiązywanie problemów (np. włączanie/wyłączanie światła, włączanie/wyłączanie urządzenia, blokadę panelu sterowania, kontrolę temperatury pracy urządzenia). Umożliwia też natychmiastowe wykrywanie awarii.

Drugie życie sklepowych mebli

Zamontowany przy kawomacie blat wykonano z połączonych żywicą fusów i łusek kawowych, będących odpadem powstającym na etapie palenia i parzenia kawy. A izolacja nowoczesnych, zamykanych lodówek powstała z mat z konopi siewnych, które mają bardzo dobre właściwości termiczne. Jest to obiecująca alternatywa dla powszechnie stosowanej pianki poliuretanowej, gdyż konopie – jako materiał pochodzenia naturalnego – są w pełni biodegradowalne.

EKOmat w Żabce

Przed łódzką Żabką Eko Smart nie mogło zabraknąć EKOmatu, czyli urządzenia do zbiórki butelek i puszek po napojach. Z zebranych w ten sposób zużytych, pustych opakowań powstaną nowe opakowania produktów marek własnych Żabki, np. wody Od Nowa, które mają o 33% mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy.

Paragony z kasy fiskalnej, będące dowodem zakupu, drukowane są na papierze nadającym się do recyklingu – całkowity procent masy nadającej się do recyklingu wynosi 98,2%, co oznacza, że papier ten można wrzucać do kosza z makulaturą.