Żabka już po raz trzeci nagrodziła Mistrzów Jakości!

- W czasach dużej konkurencji oraz rosnącej świadomości i wymagań ze strony klientów powinniśmy zadbać o dostarczanie im jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Te bowiem wpływają na ocenę i budują pozytywną relację z marką. Orientacja na doświadczenia klientów przejawia się między innymi w dbałości o zachowanie wysokich standardów prowadzenia sklepów. Z tą ideą utożsamiają się współpracujący z nami franczyzobiorcy, którzy słusznie upatrują w tym budowanie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcom zależy na tworzeniu satysfakcjonujących doświadczeń zakupowych m.in. dzięki zapewnieniu jak najlepszej obsługi, świeżości i dostępności wysokiej jakości produktów. W trzeciej edycji programu właśnie na jakość - wraz ze swoimi zespołami - postawiło blisko 8 tys. franczyzobiorców. Cieszymy się, że moglibyśmy nagrodzić najbardziej zaangażowanych - podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Zakończona właśnie edycja ruszyła w styczniu br., zaś Gala Finałowa, podczas której zostali ogłoszeni zwycięzcy, odbyła się 19 lipca br.

W projekcie uczestniczyło 90% franczyzobiorców, ubiegając się o zwycięstwo i tytuł Mistrza Jakości w swoich Regionach Sprzedaży. To miano zyskało 10 osób prowadzących sklepy pod zielonym logo, a nagrody finansowe trafiły łącznie do 3300 przedsiębiorców.

Ich wysokość uzależniona była od miejsca, na którym uplasował się franczyzobiorca w ramach Regionalnego Rankingu. Za pierwsze miejsce Mistrz Jakości uzyskał 15 tys. zł, za II miejscu – 13 tys. zł, zaś franczyzobiorcy, którzy zajęli III lokatę – otrzymali po 10 tys. zł.

- Uczestniczyłam w projekcie "Liga Mistrzów Jakości" od samego początku. Dwukrotnie miałam przyjemność znaleźć się w gronie zwycięzców - w pierwszej oraz trzeciej edycji. To wspólny sukces mój i mojego zespołu, ale nie byłby on możliwy także bez zadowolonych, chętnie wracających do nas klientów. Odczuwam ogromną satysfakcję z wysokiej oceny, jaką uzyskał mój sklep w ramach wieloczynnikowej weryfikacji przez sieć. Duże zaangażowanie z mojej strony oraz entuzjazm, pracowitość, dbałość o czystość i wysoką jakość obsługi ze strony moich pracowników przełożyły się na tytuł Mistrza Jakości Żabki - podkreśla Ilona Franusik, franczyzobiorczyni z Rajczy.

Finalny ranking powstał na podstawie bieżącej punktacji i weryfikacji standardów jakości, które były stale sprawdzane. Bazowano na takich kryteriach, jak dbałość o wysoki standard obsługi placówek, ich dostępność dla klientów, a także świeżość produktów czy atrakcyjność usług.

We wszystkich edycjach programu wzięło udział ponad 90 proc. przedsiębiorców. To pokazuje, że odpowiednie dbanie o potrzeby klientów i ich wrażenia zakupowe przekładają się bezpośrednio na budowanie więzi i lojalności wśród konsumentów, a to ma realny wpływ na osiągane przez franczyzobiorców wyniki finansowe.

Przez pierwszą część roku sieć realizowała Regionalne Rankingi Jakości, odrębne dla każdego Regionu Sprzedaży. Nad prawidłowością konkursu pieczę sprawowała Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli m.in. Działu Wsparcia Sprzedaży i Działu Rozwoju Franczyzobiorców. W okresie trwania programu przedsiębiorcy mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach powiązanych bezpośrednio z tematyką Ligi Mistrzów Jakości, w tym dbałością o sklep, obsługą klienta czy zwiększeniem sprzedaży.

W pierwszej i drugiej edycji „Ligi Mistrzów Jakości” pula nagród wyniosła po 5 milionów złotych i trafiła w obu przypadkach do 2,4 tys. franczyzobiorców.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21. Około 15,5 miliona konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. Informacje o Grupie Żabka można znaleźć na: www.zabkagroup.com. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2022: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/