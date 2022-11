Żabka korzysta z zielonego finansowania. Jakie warunki?

Uzgodnione pomiędzy stronami warunki przewidują uzależnienie wysokości marży od spełnienia określonych wskaźników efektywności z obszaru ESG.

Efektem partnerskiej współpracy pomiędzy ING Lease i Żabka Polska jest zawarcie umowy na nowatorski produkt finansowy na polskim rynku. Łączna kwota limitu wynosi 60 mln zł.

Żabka i jej cele ESG

Umowa odwołuje się do wybranych celów Żabki wynikających z przyjętej Strategii Odpowiedzialności (ESG). Są to: całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w zakresie 1 i 2 oraz zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70 proc. do 2026 roku (w odniesieniu do wskaźników z 2020 roku). Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia do 2025 roku.

– To pierwsza umowa leasingu w formule Sustainability Linked Leasing zawarta z klientem przez Grupę ING i jednocześnie pierwszy taki projekt leasingowy na polskim rynku. Dzięki aktywnym negocjacjom i zaangażowaniu, udało się wypracować strukturę spełniającą oczekiwania obu stron – mówi Paweł Lisewski, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w ING Lease (Polska).

Żabka pracuje nad przygotowaniem innowacyjnych rozwiązań zielonego finansowania

– Wyniki działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju mają coraz większy wpływ na decyzje instytucji finansowych, które coraz częściej dążą do wspierania działań swoich klientów w obszarze ESG. Dostosowują one w tym kontekście swoje oferty produktowe oraz uzależniają koszt finansowania od stopnia realizacji celów środowiskowych. Jako Żabka chętnie pracujemy z bankami nad przygotowaniem nowych innowacyjnych rozwiązań zielonego finansowania. Dlatego też, pierwsze umowy, które opierają się na realizacji celów ESG, zawarliśmy już w 2021 roku. Ponadto, cały czas aktywnie poszukujemy tego typu instrumentów w celu zapewnienia finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. Wierzymy, że zawarta z ING Lease umowa leasingowa oparta na realizacji wybranych celów pozafinansowych, pomoże nam jeszcze skuteczniej realizować naszą strategię biznesową, która zintegrowana jest aspektami odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych w Żabka Polska.