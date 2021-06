Żabka ma 6 tys. franczyzobiorców

Żabka uruchomiła nową platformę szkoleniową dla franczyzobiorców, fot. materiały prasowe

Już 6000 osób prowadzi swój biznes z logotypem Żabki w 950 miejscowościach w całej Polsce. Sieć w ostatnich latach przeprowadziła szereg zmian – zmodernizowała swoje placówki, wprowadzając zarówno nową wizualizację sklepów, ich wyposażenie oraz oświetlenie, jak i nowości w asortymencie.

Sieć skoncentrowała się także na stworzeniu szeregu narzędzi technologicznych i rozwiązań, które podnoszą jakość współpracy franczyzowej.

Szansa na start w biznesie

– Cieszymy się, że już tylu franczyzobiorców prowadzi z nami sklepy Żabka w całym kraju. Ich wyjątkowość i różnorodność są siłą naszej sieci. Jesteśmy dzięki nim obecni w każdym niemal zakątku Polski, coraz częściej także w niewielkich miejscowościach, gdzie oferta Żabki do tej pory nie była łatwo dostępna dla mieszkańców. Nasza organizacja posiada niepowtarzalne zasoby, które pozwalają na stworzenie unikatowego programu wdrożeniowego do naszej sieci. Dzięki temu jest on efektywny i dopasowany do potrzeb naszych partnerów biznesowych. To daje szansę na start we własnym biznesie niemal każdemu, kto marzy o byciu przedsiębiorcą – podkreśla Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający w Żabka Polska.

Przeczytaj także: Carrefour ma problem ze sklepami etnicznymi

Niedawno sieć uruchomiła nową platformę szkoleniową, która pozwala łatwiej i czytelniej zdobywać interesujące ich informacje nt. prowadzenia placówki, m.in. poprzez Bazę Wiedzy, cykle tematyczne czy możliwość zadawania bezpośrednich pytań szkoleniowcom. Z narzędzia mogą korzystać także pracownicy zatrudnieni w ich sklepach.

– Jako franczyzobiorcy otrzymujemy bardzo duże wsparcie od sieci, które pomogło nam przetrwać nawet w najtrudniejszych momentach pandemii. Dzięki Żabce mogę prowadzić własny sklep, nie mając dużego wkładu własnego na starcie. Korzystam też m.in. z ogromnego zaplecza marketingowego, na które nie byłabym w stanie samodzielnie sobie pozwolić. Sieć kładzie też mocny nacisk na szkolenia i muszę przyznać, że dzięki temu my – franczyzobiorcy – jesteśmy bardzo świadomymi przedsiębiorcami – podkreśla Wioletta Michta, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc.