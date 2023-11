Żabka na FRSiH: Jesteśmy alternatywą dla fast-foodów

Żabka: Oszczędzamy czas klientów

Do niedawna pojęcie sieci convenience było tożsame z odległością. Żabka postanowiła podkreślić, że chce zaoszczędzić czas swoich klientów.

- Widzimy, ze oszczędność czasu jest coraz istotniejsza dla konsumentów. Według naszych badań aż 94 proc. klientów uważa, że więcej wolnego czasu to lepsze życie, a jednocześnie 72 proc. mówi, że niewystarczająca ilość czasu nie pozwala im na realizację celów. Właśnie dlatego w październiku ub.r. uruchomiliśmy nową platformę komunikacyjną "Uwolnij swój czas", w której podkreślamy, że Żabka w każdym momencie dnia towarzyszy i upraszcza życie swoim klientom. Jest to możliwe, ponieważ Żabka to coś więcej niż sklep. Można tu oczywiście zrobić zakupy, ale także skorzystać z całego pakietu usług - mówił Piotr Rajewski.

Żabka jest sklepem dla każdego

Dyrektor handlowy Żabka Polska podkreślił, że sklepy Żabka są dla każdego, dlatego firma dużą wagę przykłada do analizy zachowań konsumentów.

- Analizujemy zarówno dane z aplikacji i kart płatniczych, jak również przeprowadzamy badania jakościowe i ilościowe. Mamy więc bardzo dobrą segmentację konsumencką, a dzięki elastycznej formule możemy dopasowywać sklepy do lokalnej społeczności, uwzględniając m.in. takie czynniki jak demografia. Mamy kilkanaście formatów: dla lokalizacji przejazdowych, trafficowych, dla dużych miast i dla obrzeży. Dostosowujemy do danej społeczności ofertę spożywczą i gastronomiczną. W tym ostatnim obszarze zaszła w ostatnich latach największa rewolucja. Od 2019 roku Żabka Cafe urosła 3,5-krotnie. Gastronomia w naszych sklepach to także dania gotowe - ta kategoria urosła blisko pięciokrotnie - oraz szybkie przekąski (sałatki i kanapki), gdzie odnotowaliśmy trzykrotny wzrost w ciągu czterech lat. Gastronomia to największy motor wzrostu Żabki, jesteśmy już alternatywą dla fast-foodów. Hitem sprzedaży jest hot-dog, a zaraz za nim panini. Co istotne, te przekąski rosną koło siebie, nie kanibalizują się. Hitem ostatnich miesięcy jest natomiast oferta „Prosto z pieca”, czyli produkty z pieców hybrydowych, takie jak frytki, nuggetsy, zapiekanki. Będziemy zwiększać liczbę sklepów z takim asortymentem - powiedział Piotr Rajewski.

Bez technologii część biznesów Grupy Żabka nie miałaby racji bytu

Dyrektor Żabki odniósł się także do kwestii związanych z technologią i digitalizacją handlu.

- Automatyzacja stoi u podstaw dynamicznego rozwoju Grupy Żabka. Już 15 proc. pracowników pracuje nad rozwiązaniami cyfrowymi. Dzięki technologii potrafimy lepiej raportować i prognozować, a tym samym podejmować lepsze decyzje biznesowe. Automatyzacja upraszcza też życie franczyzobiorcom, pozwalając optymalnie zarządzać sklepem. Jest też istotna w procesie ekspansji, a to bardzo duży obszar w naszej działalności - otwieramy 1000 sklepów każdego roku. Automatyzacja to również ważny element rozwoju łańcucha logistycznego. Przykładem jest tutaj nasze nowo otwarte centrum logistyczne koło Radzymina, które docelowo będzie obsługiwało 5 tys. placówek. Żabka to nie tylko sklepy, mamy w Grupie firmy, które bez automatyzacji i cyfryzacji nie miałyby racji bytu - to q-commercowe delio i Jush!, cateringowe ditely i Maczfit oraz autonomiczne sklepy Nano - podsumował Piotr Rajewski.