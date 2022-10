Żabka na Żabce, ale bez efektu kanibalizacji. Jak to możliwe?

Jak Żabka rozwija swoją sieć? Firma skupia się na wykorzystaniu następujących szans: efektu skali, aktualnej sytuacji rynkowej, rozwoju technologii oraz stosunkowo niskiego nasycenia sklepami modern convenience polskiego rynku.

Kluczowymi czynnikami wspomagającymi ekspansję jest rozwój sztucznej inteligencji i algorytmów wspierających proces decyzyjny przy

wyborze lokalizacji nowych placówek, nowo powstające zautomatyzowane centrum logistyczne i dystrybucyjne, które będzie obsługiwać ok. 3500 sklepów Żabka oraz aktualna sytuacja na rynku, która powoduje większą dostępność atrakcyjnie położonych lokalizacji dla nowych placówek sieci.

Algorytmy sztucznej inteligencji oceniają potencjał sprzedażowy nowych lokalizacji

Żabka najnowsze technologie wykorzystuje już na etapie poszukiwania nowych lokalizacji. Wskazywane są one przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. System zwraca uwagę na kilka tysięcy różnych parametrów. Począwszy od tego, ile osób przechodzi obok sklepu, ile osób mieszka w pobliżu, jaka jest zamożność klientów czy ich wiek. System dopasowuje także wybór produktów do preferencji lokalnych konsumentów.

To pozwala na funkcjonowanie wielu Żabek na stosunkowo małym obszarze. Tak stało się m.in. na Żoliborzu Południowym, gdzie w ostatnich latach powstały duże osiedla mieszkaniowe. Żabka konkuruje tu z dyskontami Biedronka i Aldi oraz lokalnymi sklepami.

